VPN per tutti i tuoi dispositivi, Server MultiHop e WireGuard a meno di 4€ al mese

Una VPN compatibile con tutte le principali piattaforme in uso e con funzionalità esclusive quali server MultiHop e protocolli VPN avanzati come WireGuard: ecco la descrizione, in breve, di NordVPN, al momento il migliore servizio di connessione virtuale privata disponibile sul mercato. E oggi è anche in offerta: i piani di 2 anni partono da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo e sconti fino al 63%.

Alla scoperta di NordVPN, il servizio VPN più completo

Al di là della velocità di connessione (con valori superiori fino al 100% in più rispetto alla concorrenza) e le funzionalità esclusive per il gaming (vedi Meshnet), uno dei principali punti di forza spesso e volentieri trascurati è la piena compatibilità con tutti i dispositivi: dai PC Windows ai Mac e computer Linux, dagli smartphone e tablet Android agli iPhone e iPad, dai broweser Chrome, Edge e Firefox ai televisori con a bordo Android TV: con NordVPN puoi connettere fino a sei dispositivi in contemporanea e avere un accesso sicuro e privato alla rete Internet, anche se provi a collegarti alla reti Wi-Fi pubbliche.

Sul fronte della sicurezza, segnaliamo il supporto ai server MultiHop, una tecnologia che nasconde i dati di navigazione degli utenti dietro a due server anziché uno. Ecco perché si parla anche di Doppia VPN (Double VPN), con il vantaggio di ottenere una doppia crittografia, una protezione IP avanzata e una privacy totale.

Infine, di default NordVPN utilizza WireGuard (noto qui anche come NordLynx), il protocollo di tunneling più veloce dell’intero panorama della VPN.

Approfitta dell’ultima offerta di NordVPN per ottenere il miglior servizio VPN a soli 3,99 euro al mese per 24 mesi, beneficiando di 3 mesi extra gratuiti.

