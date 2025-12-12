VPN PIA sconto 81%: ottieni la privacy più affidabile e 2 mesi gratis subito

Con Private Internet Access hai la VPN ideale per proteggere la tua vita digitale con la massima trasparenza e sicurezza e soprattutto senza spendere troppo. Oggi è disponibile con uno sconto speciale che ti permette di risparmiare l’81% sul piano di 2 annie ricevere persino 2 mesi aggiuntivi gratis al tuo abbonamento.

PIA garantisce infatti che nessun dato personale venga registrato o archiviato grazie alla sua rigida politica “no-log”. In questo senso, dunque, la sicurezza della VPN è praticamente infrangibile con funzionalità di privacy personalizzabili che ti danno modo di adattare la protezione alle tue esigenze.

La protezione del tuo abbonamento è estesa a un numero illimitato di dispositivi senza costi aggiuntivi: grazie alle app dedicate per ogni piattaforma, browser e sistema operativo potrai navigare in tranquillità ovunque tu sia e con qualsiasi dispositivo. Considera che avrai a disposizione migliaia di server distribuiti in 91 paesi, con accesso a contenuti illimitati senza restrizioni geografiche.

Altro dato importante è che PIA è 100% open source, il che vuol dire che è una garanzia di sicurezza e trasparenze che la rende una delle VPN più affidabili al mondo. In più, a tutto quello che abbiamo detto aggiunge anche il blocco integrato di annunci e tracker che accelera la navigazione e ti difende dai siti dannosi.

Con un supporto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con Private Internet Access puoi regalarti la totale sicurezza quando navighi.