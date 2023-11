VPN potenziata e Black Friday: adesso conviene acquistare Kaspersky Premium

Kaspersky, un nome di spicco nel settore della sicurezza informatica, ha appena rilasciato un aggiornamento significativo per la sua VPN, rendendo la connessione online ancora più sicura e privata.

Oltre alla già nota protezione antivirus contro software dannosi, la VPN di Kaspersky offre ora una crittografia avanzata e una nuova funzionalità chiamata Double VPN, che rafforza ulteriormente la privacy degli utenti.

La Double VPN rende impossibile la visualizzazione del traffico dati e dell’indirizzo IP dell’utente, fornendo un livello extra di sicurezza.

L’integrazione di nuovi protocolli come Hydra e WireGuard permette connessioni più veloci, affidabili e sicure. Inoltre, sono stati aggiunti oltre 100 nuovi server, semplificando la geolocalizzazione dell’indirizzo IP degli utenti.

Massima sicurezza online con Kaspersky: scopri l’efficacia di Antivirus e VPN

Questa versione potenziata della VPN di Kaspersky è ora disponibile per i sistemi operativi Windows, Android e iOS.

Gli utenti possono accedere a questa potente VPN scegliendo Kaspersky Premium, un pacchetto completo che include antivirus e VPN.

In occasione del Black Friday, il prezzo di listino viene scontato del 63%. Di conseguenza, il costo è di 29,99 euro all’anno per un dispositivo, 32,99 euro per la protezione su 3 dispositivi e 36,99 euro per la protezione su 5 dispositivi.

Oltre alla VPN potenziata, Kaspersky Premium offre una suite completa di sicurezza, compresa la protezione avanzata contro virus e minacce informatiche, il monitoraggio in tempo reale delle fughe di dati, un Password Manager e la possibilità di utilizzare i software su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, Android e iOS.

Per coloro che desiderano sfruttare questa offerta potenziata, è possibile attivare la promozione cliccando sul link qui sotto. Kaspersky si conferma così come una soluzione completa e affidabile per garantire la sicurezza online degli utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.