VPN senza limiti con antivirus incluso: ora bastano 1,59 euro al mese

Con Total VPN è possibile attivare oggi una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Il servizio, infatti, è oggi disponibile con un costo di 1,59 euro al mese, andando a scegliere il piano annuale, oggi proposto con uno sconto dell’80%. La promo include anche Total Adblock e Total AV (il sistema antivirus dell’azienda da installare sul proprio PC) senza alcun costo aggiuntivo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo.

La VPN da scegliere oggi

Total VPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN completa e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati oltre a una politica no log. In questo modo è possibile accedere alla rete in modo più sicuro e senza tracciamento, anche quando si utilizza una connessione non privata.

Da segnalare anche un network di server VPN sparsi in tutto il mondo. Per gli utenti, quindi, c’è la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online, spostando il proprio IP in un altro Paese. Il servizio è utilizzabile anche da più dispositivi in contemporanea, grazie alle app di Total VPN.

Con la nuova promozione in corso in questo momento, Total VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale, con 30 giorni di garanzia di rimborso e con Total Adblock e Total AV inclusi nel prezzo. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online del servizio. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo richiedendo l’attivazione tramite il sito uffiicale di Total VPN.