VPN sotto l'albero di Natale? Ecco l'offerta esclusiva di NordVPN

In casa NordVPN c’è una nuova offerta esclusiva per tutte le persone interessate a ottenere una VPN sotto l’albero di Natale. La promozione è a tempo limitato e interessa esclusivamente i piani della durata di due anni, con sconti fino al 65% e prezzi a partire da 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro al mese. Su tutti e tre i piani sono disponibili 3 mesi extra gratuiti.

Da tempo NordVPN viene considerata dagli esperti del settore come una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Merito non soltanto della velocità di connessione Internet (di gran lunga) superiore alla media, ma anche delle tante funzionalità extra per la sicurezza online e la privacy degli utenti.

VPN nuova sotto l’albero con l’offerta di Natale esclusiva di NordVPN

Con NordVPN si ha la garanzia di una VPN di comprovata qualità, in grado di proteggere qualsiasi tipo di utente dalle minacce informatiche presenti online. Su tutti i tre piani è inoltre disponibile il servizio Threat Protection, grazie al quale è possibile ottenere una protezione dai malware durante i download, il blocco della pubblicità invasiva e dei tracker.

Ma veniamo ai prezzi: il piano Standard costa 3,79 euro al mese per 24 mesi, grazie al 54% di sconto (VPN ad alta velocità e Threat Protection inclusi); Plus invece costa 4,79 euro al mese e offre in più un password manager multipiattaforma e il monitoraggio del dark web; per finire, il piano Completo al prezzo di 5,79 euro (65% di sconto) aggiunge la crittografia dei file di nuova generazione e uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB.

L’offerta esclusiva di NordVPN consente di risparmiare fino al 65% sul piano Completo e di sottoscrivere una VPN completa in tutto a partire da soli 3,79 euro. Come accennato qui sopra, è probabile che la promozione non duri ancora a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.