VPN veloce per dispositivi illimitati: Surfshark è in offerta a 1,99€

I piani di due anni di Surfshark VPN beneficiano di uno sconto dell'87% con prezzi a partire da 1,99 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 23 feb 2026
Gli utenti alla ricerca di una VPN veloce utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi può prendere in considerazione il fornitore Surfshark, punto di riferimento a livello globale per la velocità dei server VPN e per le numerose funzionalità extra disponibili. In questi giorni i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese, per effetto dell’87% di sconto.

Tutti i piani di Surfshark condividono il medesimo servizio di rete privata virtuale, che presenta una velocità di connessione fino a 460 Mbps e un numero di device senza limiti con un singolo abbonamento. La promozione include inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I prezzi scontati di Surfshark VPN

Ecco la nuova panoramica dei prezzi scontati dei piani di Surfshark VPN nell’ambito dell’ultima promo:

  • Surfshark Starter: 1,99 euro al mese e 3 mesi extra in regalo (importo complessivo di 53,73 euro per i primi 27 mesi anziché 417,15 euro per effetto di uno sconto dell’87%)
  • Surfshark One: 2,49 euro al mese e 3 mesi extra in regalo (importo complessivo di 67,23 euro per i primi 27 mesi anziché 484,65 euro per effetto di uno sconto dell’86%)
  • Surfshark One+: 4,19 euro al mese e 3 mesi extra in regalo (importo complessivo di 113,13 euro per i primi 27 mesi anziché 562,95 euro per effetto di uno sconto dell’80%)

Infine, vi confermiamo l’opportunità di ottenere tre mesi extra di servizio VPN in omaggio indipendentemente dal piano scelto e di poter contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. L’iniziativa in corso disponibile sul sito ufficiale di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili al link che segue: cliccando il bottone posizionato qui sotto verrete reindirizzati alla pagina dedicata all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

