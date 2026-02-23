VPN veloce per dispositivi illimitati: Surfshark è in offerta a 1,99€

Gli utenti alla ricerca di una VPN veloce utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi può prendere in considerazione il fornitore Surfshark, punto di riferimento a livello globale per la velocità dei server VPN e per le numerose funzionalità extra disponibili. In questi giorni i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese, per effetto dell’87% di sconto.
Tutti i piani di Surfshark condividono il medesimo servizio di rete privata virtuale, che presenta una velocità di connessione fino a 460 Mbps e un numero di device senza limiti con un singolo abbonamento. La promozione include inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.
I prezzi scontati di Surfshark VPN
Ecco la nuova panoramica dei prezzi scontati dei piani di Surfshark VPN nell’ambito dell’ultima promo:
- Surfshark Starter: 1,99 euro al mese e 3 mesi extra in regalo (importo complessivo di 53,73 euro per i primi 27 mesi anziché 417,15 euro per effetto di uno sconto dell’87%)
- Surfshark One: 2,49 euro al mese e 3 mesi extra in regalo (importo complessivo di 67,23 euro per i primi 27 mesi anziché 484,65 euro per effetto di uno sconto dell’86%)
- Surfshark One+: 4,19 euro al mese e 3 mesi extra in regalo (importo complessivo di 113,13 euro per i primi 27 mesi anziché 562,95 euro per effetto di uno sconto dell’80%)
Infine, vi confermiamo l’opportunità di ottenere tre mesi extra di servizio VPN in omaggio indipendentemente dal piano scelto e di poter contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. L’iniziativa in corso disponibile sul sito ufficiale di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato.
Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili al link che segue: cliccando il bottone posizionato qui sotto verrete reindirizzati alla pagina dedicata all’offerta.