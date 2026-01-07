Vuoi aprire un sito nel 2026? Aruba taglia tutto del 60% con questo codice promozionale

Sono ancora attive le promozioni per le feste di Aruba: hai tempo fino all'8 gennaio.
Le promozioni Aruba per le feste sono ancora attive: hai tempo fino all’8 gennaio, infatti, per sfruttare il codice FESTE25 e ottenere il 60% di sconto su tutti i servizi di hosting e dominio offerti dalla piattaforma. Il momento perfetto per iniziare l’anno nel modo giusto, dando forma alla tua idea digitale, lanciando la tua attività o rinnovando la tua presenza online.

Nel riepilogo dell’ordine non dovrai far altro che inserire il codice FESTE25 e lo sconto previsto si applicherà automaticamente. L’offerta, come detto, è valida fino all’8 gennaio e compre praticamente tutti i servizi offerti dalla piattaforma. Ti facciamo qualche esempio:

  • Dominio con email: da 16,49 € a 6,60 € + IVA il primo anno, perfetto per dare credibilità alla tua attività con un indirizzo email personalizzato
  • Hosting Easy Linux: da 59,99 € a 24,00 € + IVA, ideale per chi vuole un hosting semplice, stabile e veloce
  • Hosting per WordPress: da 49,99 € a 20,00 € + IVA, pensato per chi vuole creare un sito WordPress ottimizzato e performante
  • Hosting Gestito Smart per WordPress: da 79,00 € a 31,60 € + IVA, una soluzione professionale con gestione tecnica inclusa
  • SuperSite Easy e Professional: strumenti intuitivi per creare un sito senza competenze tecniche, ora rispettivamente a 21,60 € e 43,60 € + IVA
  • Hosting Gestito per WooCommerce: da 249,00 € a 99,60 € + IVA, perfetto per chi vuole aprire un e‑commerce con prestazioni elevate
  • Aruba Drive nelle versioni Easy, Advanced e Professional: spazio cloud sicuro e affidabile, con prezzi che partono da 18,00 € + IVA
La lista continua all’infinito perché tutti i servizi sono scontati del 60%, così da poter costruire il tuo ecosistema digitale completo risparmiando parecchio sul prezzo di acquisto. Una soluzione conveniente per iniziare l’anno nel modo giusto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

