Vuoi aprire un sito nel 2026? Aruba taglia tutto del 60% con questo codice promozionale

Le promozioni Aruba per le feste sono ancora attive: hai tempo fino all’8 gennaio, infatti, per sfruttare il codice FESTE25 e ottenere il 60% di sconto su tutti i servizi di hosting e dominio offerti dalla piattaforma. Il momento perfetto per iniziare l’anno nel modo giusto, dando forma alla tua idea digitale, lanciando la tua attività o rinnovando la tua presenza online.

Nel riepilogo dell’ordine non dovrai far altro che inserire il codice FESTE25 e lo sconto previsto si applicherà automaticamente. L’offerta, come detto, è valida fino all’8 gennaio e compre praticamente tutti i servizi offerti dalla piattaforma. Ti facciamo qualche esempio:

Dominio con email : da 16,49 € a 6,60 € + IVA il primo anno, perfetto per dare credibilità alla tua attività con un indirizzo email personalizzato

: da 16,49 € a 6,60 € + IVA il primo anno, perfetto per dare credibilità alla tua attività con un indirizzo email personalizzato Hosting Easy Linux : da 59,99 € a 24,00 € + IVA, ideale per chi vuole un hosting semplice, stabile e veloce

: da 59,99 € a 24,00 € + IVA, ideale per chi vuole un hosting semplice, stabile e veloce Hosting per WordPress : da 49,99 € a 20,00 € + IVA, pensato per chi vuole creare un sito WordPress ottimizzato e performante

: da 49,99 € a 20,00 € + IVA, pensato per chi vuole creare un sito WordPress ottimizzato e performante Hosting Gestito Smart per WordPress : da 79,00 € a 31,60 € + IVA, una soluzione professionale con gestione tecnica inclusa

: da 79,00 € a 31,60 € + IVA, una soluzione professionale con gestione tecnica inclusa SuperSite Easy e Professional : strumenti intuitivi per creare un sito senza competenze tecniche, ora rispettivamente a 21,60 € e 43,60 € + IVA

: strumenti intuitivi per creare un sito senza competenze tecniche, ora rispettivamente a 21,60 € e 43,60 € + IVA Hosting Gestito per WooCommerce : da 249,00 € a 99,60 € + IVA, perfetto per chi vuole aprire un e‑commerce con prestazioni elevate

: da 249,00 € a 99,60 € + IVA, perfetto per chi vuole aprire un e‑commerce con prestazioni elevate Aruba Drive nelle versioni Easy, Advanced e Professional: spazio cloud sicuro e affidabile, con prezzi che partono da 18,00 € + IVA

La lista continua all’infinito perché tutti i servizi sono scontati del 60%, così da poter costruire il tuo ecosistema digitale completo risparmiando parecchio sul prezzo di acquisto. Una soluzione conveniente per iniziare l’anno nel modo giusto.