Vuoi bonifici gratis a vita? Scegli HYPE Next

Stanco di pagare commissioni per ogni bonifico che fai? La soluzione è HYPE Next, il conto che ti offre bonifici istantanei e SEPA gratuiti per sempre. HYPE Next è il conto che fa per te. Questo conto online innovativo e conveniente è perfetto per chi cerca un modo semplice e smart per gestire il proprio denaro.

Con HYPE Next puoi effettuare bonifici istantanei e SEPA gratuiti e illimitati verso tutti i conti italiani ed europei, ricevere lo stipendio o la pensione senza spese, prelevare contanti gratuitamente presso gli sportelli automatici in Italia e all’estero, ricaricare il tuo conto in modo semplice e veloce tramite bonifico, carta di credito o contanti, gestire le tue finanze in modo intuitivo grazie alla app HYPE, disponibile per iOS e Android, e approfittare di numerose funzionalità extra, come la possibilità di creare budget, attivare notifiche di spesa e dividere le spese con i tuoi amici.

Prova i vantaggi di HYPE Next

Ma i vantaggi di HYPE Next non si fermano qui. Con il conto ottieni anche una carta di debito Visa gratuita per fare acquisti online e nei negozi fisici, un IBAN italiano per ricevere bonifici da chiunque, il servizio di cashback per ricevere indietro una percentuale su ogni tuo acquisto e l’assistenza clienti sempre disponibile, 7 giorni su 7. HYPE Next è un’offerta davvero imperdibile.

In questo momento, HYPE Next è disponibile a un prezzo speciale: solo 2,90 Euro al mese invece di 9,90 Euro. Attivando il conto entro il 31 luglio 2024, potrai usufruire di questa promozione per sempre. Cosa aspetti? Puoi godere di tutti i vantaggi di un conto premium risparmiando 7€ ogni mese. Attivando il conto entro il 31 luglio 2024, potrai usufruire di questa promozione per sempre. Apri il tuo conto HYPE Next oggi stesso e inizia a risparmiare sui bonifici!