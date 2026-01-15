Web Hosting IONOS: offerta speciale di 1 anno gratis per lanciare il tuo sito

IONOS è pronto a supportarti nel lancio della tua idea digitale. Questo provider di hosting offre infatti un servizio gratuito per un anno con cui costruire il tuo sito web, lanciarlo online e avere subito tutti gli strumenti necessari per farlo andare alla grande. Non dovrai pagare nulla per 12 mesi e poi decidere cosa fare avendo tutto il tempo di saggiare le potenzialità della piattaforma e di capire se è quella che fa per te.

Il pacchetto protagonista di questa offerta include tutto quello che serve per partire subito con un sito professionale, come dominio, SSL ed e-mail già compresi, assistenza 24/7 in italiano e molto altro ancora. L’elenco completo lo trovi di seguito:

200GB di spazio NVMe SSD

di spazio NVMe SSD Accesso esteso alle risorse del server

2 caselle e-mail professionali

Dominio incluso per un anno

Scanner antimalware

CDN integrato

Una soluzione che include quello di cui hai bisogno per partire e crescere subito online con basi solide, avendo velocità, una disponibilità garantita al 99,99% e un livello di affidabilità che farà davvero la differenza. L’ingresso potente e completo nel mondo del web che cercavi? Eccolo qui: attivalo subito.