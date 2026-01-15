Web Hosting IONOS: offerta speciale di 1 anno gratis per lanciare il tuo sito

Un'opportunità unica per dare finalmente forma al tuo progetto digitale: il provider che azzera i prezzi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 15 gen 2026
IONOS è pronto a supportarti nel lancio della tua idea digitale. Questo provider di hosting offre infatti un servizio gratuito per un anno con cui costruire il tuo sito web, lanciarlo online e avere subito tutti gli strumenti necessari per farlo andare alla grande. Non dovrai pagare nulla per 12 mesi e poi decidere cosa fare avendo tutto il tempo di saggiare le potenzialità della piattaforma e di capire se è quella che fa per te.

Il pacchetto protagonista di questa offerta include tutto quello che serve per partire subito con un sito professionale, come dominio, SSL ed e-mail già compresi, assistenza 24/7 in italiano e molto altro ancora. L’elenco completo lo trovi di seguito:

  • 200GB di spazio NVMe SSD
  • Accesso esteso alle risorse del server
  • 2 caselle e-mail professionali
  • Dominio incluso per un anno
  • Scanner antimalware
  • CDN integrato
Una soluzione che include quello di cui hai bisogno per partire e crescere subito online con basi solide, avendo velocità, una disponibilità garantita al 99,99% e un livello di affidabilità che farà davvero la differenza. L’ingresso potente e completo nel mondo del web che cercavi? Eccolo qui: attivalo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

