WhatsApp accontenta chi adora i gruppi: arriva una novità interessante

Il grande lavoro di WhatsApp per migliorare le sue funzionalità continua. L’applicazione di messaggistica istantanea infatti ha pubblicato una nuova versione beta per gli utenti Android, più precisamente la numero 2.24.24.21. Al suo interno si nasconde una novità molto interessante: gli utenti possono menzionare interi gruppi all’interno degli aggiornamenti di stato. Al momento va precisato che tale update non è assolutamente utilizzabile in quanto tracce della nuova funzione sono state scoperte all’interno del codice della versione nominata poco più in alto.

WhatsApp: ora si può menzionare l’intero gruppo negli aggiornamenti di stato

Al momento, quando si condivide uno stato, è possibile menzionare solo singoli contatti (fino a un massimo di 5). Questo può risultare limitante se si desidera avvisare più persone. Con questa nuova funzione, sarà possibile notificare direttamente un gruppo intero. Basta un tag e tutti i membri riceveranno una notifica sullo stato, a meno che non abbiano silenziato gli aggiornamenti dell’utente che lo pubblica.

Dunque, chi vuole comunicare qualcosa al proprio gruppo di lavoro o di amici ad esempio, invece di scrivere un messaggio ciascuno, basterà menzionare il gruppo nello stato e tutti saranno avvisati in un colpo solo.

Al momento non si sa se WhatsApp integrerà dei limiti. Il colosso ad esempio potrebbe decidere che i gruppi con troppi membri non potranno essere menzionati per evitare un bombardamento di notifiche. Inoltre, non è chiaro se ci sarà un massimo di gruppi che si potranno taggare in un singolo stato.

Per ora, la funzione è ancora in fase di sviluppo. Questo significa che neanche chi utilizza la versione beta di WhatsApp può provarla. Ma il fatto che sia già stata individuata nei test è un buon segnale: potrebbe arrivare presto con un aggiornamento futuro.

Restiamo in attesa di novità ufficiali da parte di WhatsApp. Dovrebbero aversi ulteriori notizie durante le prossime settimane, come accade di solito quando arriva una novità legata al corso della messaggistica.