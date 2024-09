WhatsApp, aggiornamento: trasferire le proprietà delle Community sarà più semplice

WhatsApp è ogni giorno alla ricerca di nuove funzionalità che possano piacere agli utenti, rendendoli la vita nell’app sempre più semplice. Molte di queste funzioni vengono rese disponibili ad un numero molto limitato di utenti, mentre altre sono ancora in lavorazione ed è per questo che si può solo provare a segnalare quand’è che potrebbero essere disponibili.

C’è intanto una nuova funzionalità che effettivamente sembra essere quasi pronta per il debutto: secondo quanto riportato dai ragazzi di WABetaInfo che trattano esclusivamente notizie su WhatsApp, l’app di messaggistica sta per implementare una funzionalità di trasferimento della proprietà delle Community. Questa funzione dovrebbe essere attualmente disponibile solo per alcuni utenti che si sono iscritti al programma beta.

WhatsApp: sarà più semplice trasferire la proprietà delle Community

La nuova funzione di cui si discute in queste ore consente in maniera molto più semplice ai proprietari delle Community, di trasferire la proprietà ad un altro membro. Inoltre, il precedente proprietario manterrà il proprio stato di amministratore, durante il processo verranno trasferite solo le sue responsabilità e i privilegi amministrativi primari.

Un’altro aspetto degno di nota è che il proprietario originale di una Community di WhatsApp che trasferisce i propri privilegi a un altro membro pur mantenendo il proprio stato di amministratore, può comunque essere retrocesso a semplice utente o rimosso da un altro amministratore.

Attualmente, non essendo l’aggiornamento già operativo, gli utenti WhatsApp proprietari di una Community non possono trasferire i propri privilegi amministrativi ad altri membri della stessa. Per farlo, devono crearne una nuova e chiedere ai membri della Community di unirsi ad essa dopo aver lasciato quella vecchia.

Si tratta dunque di una situazione piuttosto strana che WhatsApp spera di risolvere con questa nuova integrazione. Per ora, questa però resta disponibile solo per i beta tester su Android. A breve ci saranno nuove informazioni in merito.