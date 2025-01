WhatsApp: arriva il supporto multi-account su iPhone, ecco cos'è

Gli utenti Apple si stanno preparando a ricevere una nuova funzionalità che consentirà di avere una freccia in più da scoccare. Secondo quanto riportato infatti, WhatsApp sta per portare una nuova funzionalità importante: ci sarà il multi-account sui dispositivi iOS. Le ultime novità che hanno interessato infatti fotocamera e adesivi, non placano la fame di miglioramento dell’app di messaggistica, la quale consentirà più flessibilità e pratica.

La funzione multi-account su iOS: WhatsApp pronta all’aggiornamento

Stando a quanto riportato da fonti molto attendibili, l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS (25.2.10.70) include i primi test per gestire più account su un unico dispositivo. Questa funzionalità era stata inizialmente testata su Android nel 2023 e ora sembra essere pronta per approdare anche sull’ecosistema Apple.

Gli utenti potranno aggiungere un secondo account semplicemente configurando il dispositivo come principale oppure collegando un nuovo profilo tramite codice QR. Una volta impostati, sarà possibile passare da un account all’altro in modo rapido, senza dover utilizzare più dispositivi.

Gestione semplice ma avanzata

Integrare più account su un unico dispositivo non è un’impresa banale. WhatsApp dovrà garantire che conversazioni, notifiche, backup e impostazioni rimangano separati tra i diversi account. Tuttavia, l’app potrebbe offrire anche la possibilità di sincronizzare alcune funzioni per chi desidera un’esperienza più integrata.

Questa novità si rivelerà particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp sia per lavoro che per la vita privata, eliminando la necessità di passare continuamente tra più smartphone o soluzioni alternative.

Al momento non ci sono date ufficiali per il rilascio della funzione multi-account su iOS. Ovviamente a dare certezze agli utenti WhatsApp con un iPhone è la fase di test già avviata che effettivamente conferma che l’aggiornamento è in dirittura d’arrivo. Con questo dunque viene ancora una volta confermato che il colosso sta pensando ai suoi utenti in modo da migliorare la loro esperienza all’interno dell’app.