WhatsApp: arriva strumento in-app per creare sticker personalizzati

Buone notizie per gli utenti di WhatsApp su iPhone. La piattaforma ha infatti annunciato una nuova funzione disponibile per gli utenti iOS della celebre app di messaggistica.

Stiamo parlando di uno strumento che permetterà di trasformare le foto dell’utente in sticker o di personalizzare quelli già esistenti. Il tutto sarà possibile senza affidarsi ad applicazioni di terze parti. Gli adesivi possono essere personalizzati utilizzando la suite interna di WhatsApp, con libertà d’azione per quanto riguarda testo, disegni e la possibilità di sovrapporre più immagini e sticker tra loro.

Per creare un contenuto di questo tipo da un’immagine è necessario accedere alla sezione dedicata agli sticker e scegliere la voce Crea adesivo, scegliendo poi una foto presente nella galleria. Fatto ciò è possibile ritagliare l’immagine, aggiungere il testo, combinarla con adesivi già esistenti ed effettuare altre modifiche.

Creare sticker personalizzati? A giorni il tool su iOS mentre c’è da aspettare ancora su Android

Per modificare uno sticker già esistente, è necessario tenere a lungo premuto sull’adesivo da modificare e selezionare la voce Modifica adesivo. Anche in questo caso, esistono svariate opportunità per personalizzare il contenuto a piacimento.

Di fatto, stiamo parlando di una funzione interessante e davvero facile da padroneggiare, che consente agli utenti dell’app di poter rendere unici i messaggi inviati attraverso il servizio.

Secondo quanto confermato da WhatsApp, il nuovo strumento è già disponibile nella versione nella versione Web dell’app. Per quanto riguarda iPhone, sarà disponibile nei prossimi giorni sui dispositivi con iOS 17. Al momento non sono state diffuse informazioni riguardo l’introduzione su Android.

In questo periodo gli sviluppatori di WhatsApp sono a duro lavoro, come confermato dalle recenti implementazioni come i messaggi pinnati e l’introduzione della possibilità di cambiare i colori del tema.