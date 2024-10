WhatsApp, attenzione: questo segno sullo smartphone significa che qualcuno ti spia

WhatsApp molto spesso fa parlare di sé per le grandi novità che vengono dagli aggiornamenti che bollono in pentola quotidianamente ma oggi non è quel caso. L’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo concentra al suo interno un bacino di utenti che va oltre i 2 miliardi, per cui chi ha intenzione di portare a termine una truffa, a ampia scelta.

Sono stati diversi gli inganni perpetrati ai danni delle persone utilizzando WhatsApp, che esattamente come le vittime è parte lesa. Si è sentito parlare di metodi molto strani per spiare le persone ed oggi eccone uno balzare in cima alla lista dei pericoli. Stando a quanto riportato infatti chiunque potrebbe essere spiato nel caso in cui non dovesse accorgersi di una particolare applicazione a bordo del suo smartphone.

WhatsApp: è questo il modo in cui spiano gli utenti di nascosto

Se siete soliti non dare mai un’occhiata al vostro smartphone, vi consigliamo di farlo ogni tanto. Stando a quanto dichiarato da diversi utenti infatti ci sarebbe una sorta di truffa in atto con un’applicazione spia. Questa è stata progettata appositamente per riuscire ad intercettare i messaggi di ogni conversazione chiaramente senza il permesso degli utenti che vi partecipano.

Software di questo genere dunque riescono ad accedere ai messaggi ma anche alle foto e ai video, tutto senza che gli utenti che stanno parlando tra loro se ne rendano conto. Ma qual è il segnale per capire che c’è un’applicazione di questo genere su un telefono? Le applicazioni spia che riescono a portare a termine questi compiti si nascondono spesso dietro indirizzi particolari: per capire se effettivamente sono installate su uno smartphone, basta digitare nel browser del proprio telefono “localhost:4444” o “localhost:8888“. È così che si può individuare l’app e disattivarla subito. Componendo poi il codice *12345 direttamente dal tastierino numerico, si possono rivelare i pannelli di controllo nascosti.

Frequentemente, trucchi di questo genere per spiare gli utenti hanno bisogno di un dispositivo Android con root o di un iPhone con Jailbreak. Serve dunque fare molta attenzione e tenere gli occhi ben aperti