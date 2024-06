WhatsApp blocca gli screenshot: ecco perché

Uno degli aspetti a cui WhatsApp resta costantemente attenta in quanto piattaforma di messaggistica è certamente la privacy dei suoi utenti. Chi utilizza l’applicazione, che al momento è la più performante e scaricata al mondo nel suo ambito soprattutto, sa di essere in una botte di ferro. È passato un po’ di tempo da quando WhatsApp ha eliminato l’opportunità per chiunque di salvare la foto profilo di altri utenti ma ovviamente c’era un modo alternativo per appropriarsene: effettuare un semplice screenshot.

Ora però si sta passando ad una nuova fase: WhatsApp ha deciso infatti di scongiurare anche questa possibilità, rendendo la piattaforma ancora più sicura. Secondo quanto riportato dagli utenti iscritti al programma beta per Android, più precisamente con la versione 2.24.4.25, Meta avrebbe avviato la fase di test di una nuova misura di sicurezza.

WhatsApp: niente più screenshot delle foto profilo, innalzato il livello di privacy

WhatsApp ha deciso di tappare anche una delle ultime falle rimaste nel sistema. A breve, come anticipa la versione beta disponibile per Android (che in queste ore è arrivata anche per iOS), non sarà più possibile effettuare degli screenshot delle foto profilo di altri utenti. L’immagine qui in basso mostra chiaramente il messaggio restituito dopo aver provato ad immortalare l’immagine di un account altrui.

Traducendo dall’inglese, quello che viene fuori è quanto segue: “Non è possibile effettuare lo screenshot per via delle restrizioni dell’applicazione“. Questa soluzione è stata adottata da WhatsApp solo ed unicamente per le foto profilo ma a breve potrebbero esserci ulteriori novità.

Chi attende con ansia all’arrivo di questa nuova funzionalità, può stare tranquillo in quanto è partito già il rollout. Gli utenti Android infatti stanno cominciando a ricevere l’aggiornamento che contiene questo nuovo aspetto legato alla privacy. A breve il tutto dovrebbe essere distribuito anche per la versione iOS e per quella web.