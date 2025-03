WhatsApp cambia l'interfaccia: con l'aggiornamento ecco le animazioni

WhatsApp sta introducendo piccole ma significative novità grafiche per rendere l’esperienza d’uso più piacevole e moderna. Dopo anni in cui l’app è rimasta piuttosto essenziale nell’aspetto, ora qualcosa si muove davvero. E non è solo un modo di dire: le prime animazioni dell’interfaccia sono finalmente realtà.

Tutto è iniziato con l’arrivo delle emoji animate, rese possibili grazie al supporto del framework Lottie. Si tratta di una tecnologia pensata per creare animazioni leggere, fluide e con un impatto minimo sulle performance dell’app. E proprio per questo risulta perfetta per un’applicazione di messaggistica dove tutto deve essere veloce e leggero. Ora, però, le novità toccano anche le icone della barra di navigazione in basso, che si animano quando si passa da una sezione all’altra.

Un piccolo rimbalzo che fa la differenza

Nella versione 2.25.9.4 beta per Android, le icone di Chat, Aggiornamenti, Community e Chiamate si animano leggermente ogni volta che si toccano. Si tratta di un rimbalzo molto discreto, ma ben visibile, pensato per rendere più naturale l’interazione con l’app. È un dettaglio che può sembrare secondario, ma che nella pratica rende l’esperienza più reattiva e appagante.

In passato, WhatsApp è sempre stata considerata un’app estremamente funzionale e un po’ rigida, soprattutto se confrontata con rivali come Telegram, dove le interazioni sono arricchite da sticker animati, temi e una grafica più espressiva. Ora sembra che anche WhatsApp voglia muoversi – senza esagerare – verso un’interfaccia più dinamica, senza però rinunciare alla sua essenzialità.

Disponibilità e prossimi aggiornamenti

Al momento, le animazioni sono visibili solo per alcuni utenti che partecipano al programma beta. Tuttavia, è probabile che, dopo questa fase di test, l’aggiornamento venga distribuito a livello globale nelle prossime settimane.

Un passo alla volta, WhatsApp sta rendendo il suo ambiente più “vivo”. Piccole cose, certo, ma a volte bastano proprio questi dettagli a fare la differenza.