WhatsApp, come funzionano i nuovi account gestiti dai genitori

La comunicazione digitale tra minori e coetanei rappresenta una delle questioni più complesse per le piattaforme di messaggistica. WhatsApp, applicazione di proprietà di Meta e utilizzata da oltre 2 miliardi di persone nel mondo, ha progressivamente adattato la propria architettura per rispondere alle pressioni normative e sociali legate alla sicurezza online dei minori. L’introduzione degli account gestiti dai genitori segna un passaggio cruciale: una modalità controllata che consente ai bambini di utilizzare il servizio con restrizioni mirate, mantenendo allo stesso tempo la protezione crittografica delle conversazioni.

Il modello di account supervisionato introdotto da WhatsApp mira a gestire un equilibrio delicato: consentire la comunicazione privata tra giovani utenti e famiglia senza esporli alle dinamiche più complesse dei social network.

Architettura degli account supervisionati su WhatsApp

Gli account WhatsApp per i più giovani sono progettati come profili con funzionalità ridotte rispetto a un account standard. Le restrizioni non riguardano solo le impostazioni di privacy ma anche l’accesso alle caratteristiche dell’applicazione.

I profili gestiti non includono strumenti come Meta AI, i Canali, lo Stato o la condivisione della posizione, elementi considerati più esposti a interazioni con utenti sconosciuti o con contenuti non filtrati.

Dal punto di vista tecnico il profilo rimane comunque un account WhatsApp completo dal punto di vista infrastrutturale. La comunicazione utilizza il protocollo di end-to-end encryption basato sul protocollo Signal, lo stesso sistema crittografico impiegato nelle chat standard della piattaforma.

I messaggi sono quindi cifrati sul dispositivo del mittente e decifrati esclusivamente sul dispositivo del destinatario. Nemmeno l’operatore del servizio può accedere al contenuto delle conversazioni, e la stessa limitazione si applica ai genitori che gestiscono l’account.

La supervisione quindi non avviene tramite lettura dei messaggi o intercettazione delle chiamate, ma attraverso il controllo delle condizioni di accesso alla comunicazione. In pratica i genitori possono decidere i contatti con cui il minore può interagire e in quali contesti di gruppo può partecipare, lasciando intatta la riservatezza dei contenuti.

Procedura tecnica di configurazione e collegamento

L’attivazione di un account WhatsApp supervisionato richiede una procedura che coinvolge simultaneamente il dispositivo del genitore e quello del bambino.

Il processo prevede la registrazione del numero telefonico del minore, la conferma dell’età e il collegamento dei due dispositivi tramite scansione di un codice QR generato dall’applicazione.

Durante la configurazione viene stabilito un collegamento persistente tra i due profili. Il dispositivo del genitore assume il ruolo di terminale amministrativo per le impostazioni sensibili dell’account. L’operazione include la creazione di un PIN a 6 cifre che protegge l’accesso alle impostazioni di controllo parentale presenti sul dispositivo del minore.

Il codice funge da chiave di autorizzazione locale. Senza il PIN non è possibile modificare parametri come richieste di messaggi, impostazioni di privacy o notifiche di attività. L’approccio impedisce al minore di disattivare le protezioni senza il consenso del tutore e limita anche i tentativi di manipolazione delle impostazioni da parte di terzi.

Controllo dei contatti e gestione delle interazioni

Uno dei meccanismi centrali del sistema riguarda la gestione delle comunicazioni in ingresso. Gli account supervisionati possono scambiare messaggi esclusivamente con i contatti salvati nella rubrica del dispositivo.

Quando un numero non presente in rubrica tenta di avviare una conversazione, l’applicazione mostra una scheda informativa. Il riquadro segnala se il contatto condivide gruppi comuni con il minore e indica il Paese associato al numero telefonico. Il genitore riceve inoltre una notifica relativa alla richiesta di messaggio e può decidere se autorizzare il contatto o bloccarlo.

Anche la partecipazione ai gruppi segue un modello controllato. Solo i genitori possono aggiungere l’account del minore a nuovi gruppi e ricevono aggiornamenti quando la composizione del gruppo cambia, ad esempio con l’ingresso di nuovi membri.

Note finali

WhatsApp sottolinea come il monitoraggio dell’attività non si basi sull’accesso ai contenuti ma su una serie di segnali comportamentali generati dall’applicazione. Il genitore può ricevere notifiche quando il minore riceve richieste di messaggi da contatti sconosciuti, aggiunge nuovi numeri alla rubrica oppure abbandona un gruppo.

Il modello rientra in una strategia più ampia di supervisione indiretta. Le piattaforme cercano di fornire informazioni utili ai genitori senza compromettere la privacy delle conversazioni.

Approcci simili sono già stati introdotti da Meta nelle versioni per adolescenti di Instagram, Facebook e Messenger, dove i genitori possono intervenire sulle impostazioni di sicurezza senza accedere al contenuto dei messaggi.