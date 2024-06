WhatsApp: cos'è la nuova modalità viola e come si attiva

Chiunque ormai utilizza stabilmente un’applicazione come WhatsApp, soprattutto perché la messaggistica istantanea è diventata fondamentale in ogni ambito. Il colosso dei messaggi è certamente la piattaforma più famosa che da quando è diventata di proprietà di Meta qualche anno fa ha cominciato a macinare ancora più terreno distanziando la concorrenza.

Al momento gli utenti in giro per il mondo sono più di 2 miliardi e questo contribuisce a rendere onore ad una realtà che sembra non essere mai esente da nuove sorprese. I tanti aggiornamenti hanno consentito al pubblico di poter avere sempre una nuova freccia da scoccare, anche in ambiti che prima WhatsApp non toccava.

L’aspetto secondo il quale è possibile contraddistinguere l’applicazione dalle altre nel mondo della messaggistica e non solo è sicuramente il suo iconico colore verde. Non tutti gli utenti però sapevano di poter cambiare la tonalità usando la cosiddetta modalità viola.

Come si attiva la modalità viola su WhatsApp in pochi e semplici passi

La maggior parte degli utenti è abituata al colore verde di WhatsApp e probabilmente non ha mai avuto voglia di provare a modificarlo. Nel caso in cui dovesse passare per la mente a qualcuno di farlo, bisogna sapere che esiste una modalità viola che si può attivare.

L’opzione ovviamente non è supportata e non fa parte dei canoni base dell’applicazione di messaggistica di Meta, per cui bisogna seguire alcuni passi. Chiunque non conoscesse la celebre applicazione Nova Launcher per Android, deve sapere che è proprio quella la soluzione.

Bisogna solo installarla direttamente dal Play Store di Google per partire. Fatto questo, bisognerà scegliere “Personalizza l’estetica” sul proprio smartphone e impostare Nova Launcher come predefinito. Il secondo passo sarà quello di cercare su Google un’immagine del logo di WhatsApp colorato di viola, scegliendo il forma PNG.

Andando sull’icona dell’applicazione di WhatsApp, tenendo premuto, bisognerà scegliere “modifica”. In quel caso sarà possibile caricare la nuova foto appena scaricata dal web, quella colorata di viola.

Per modificare invece il tema principale, bisognerà solo attendere lo sviluppo della versione beta. WhatsApp infatti sta sviluppando nuovi temi basati sul blu, sul rosa e proprio sul viola, oltre ai classici bianco, nero e verde.