WhatsApp, così diventa più semplice aggiornare il proprio stato

Tra le migliori applicazioni in assoluto nel mondo mobile c’è di sicuro WhatsApp. La famosa piattaforma di messaggistica è costantemente al lavoro per migliorare l’app con nuove funzionalità.

Tuttavia, alcune nuove feature tendono ad andare in conflitto con quelle già esistenti, come nel caso dei Canali. Questi al momento sono infatti disponibili all’interno della scheda riservata agli aggiornamenti di stato temporanei. Almeno al momento, la pubblicazione di un aggiornamento di stato da questa scheda necessita di alcune operazioni. Gli utenti devono infatti scegliere uno dei tasti in basso ma a quanto pare qualcosa sta per cambiare. A rivelarlo è uno degli ultimi aggiornamenti i WhatsApp in versione Beta.

WhatsApp, ben presto gli utenti avranno la possibilità di aggiornare lo stato più semplicemente

La nuova versione beta di WhatsApp per Android, più precisamente la 2.23.26.13, rivela una novità Ci sono infatti due nuove icone o pulsanti proprio di fianco alla sezione dedicata agli stati. Più precisamente si tratta dell’aggiunta di una matita e di una fotocamera.

In questo modo gli utenti avranno due scorciatoie per condividere in maniera rapida immagini, video, testo o GIF negli aggiornamenti di stato. Il tutto vuole dare un concetto di maggior intuitività agli utenti che potranno così fare tutto in maniera più rapida.

Al momento la nuova modifica è disponibile solo per alcuni utenti che usufruiscono della versione Beta di WhatsApp. Non ci sono informazioni che possano aiutare a capire quanto la funzione arriverà per tutti in pianta stabile sull’app ufficiale. Ovviamente si tratta, come detto, di una versione sperimentale, pertanto la feature potrebbe arrivare agli utenti con un aggiornamento ufficiale ma con qualche piccola differenza.

Per avere una prova di quanto detto, basta dare uno sguardo all’immagine in alto che mostra la scheda relativa agli aggiornamenti e le due icone di fianco alla voce “Status” o “Stato”.