WhatsApp: da ieri 1 luglio l'app non funziona più su questi smartphone

È arrivato quel momento dell’anno in cui gli utenti devono salutare WhatsApp se hanno uno smartphone obsoleto designato per la fine del supporto. La nota applicazione colorata di verde, che nel mondo della messaggistica ha stabilito tutti i record che c’erano da stabilire, ha smesso di funzionare su alcuni dispositivi mobili proprio da ieri 1 luglio 2024.

Ci sono tanti nomi interessanti nella lista dei telefoni che hanno dovuto dire addio al servizio di messaggistica. Spiccano alcuni iPhone, dei prodotti LG, di Samsung, Alcatel ed anche della linea Xperia di Sony. Ci vorrà qualche giorno per arrivare alla dismissione totale dell’applicazione a bordo di questi dispositivi.

Con la tecnologia che va avanti infatti sono tante le applicazioni a subire degli aggiornamenti che in un modo o nell’altro non possono supportare vecchie architetture hardware. WhatsApp decide di togliere il supporto ad alcuni smartphone proprio perché non riuscirebbero ad usufruire del servizio al massimo delle possibilità. In basso potete trovare l’elenco completo con tutti i dispositivi che, dopo l’ultimo aggiornamento riportato da WhatsApp, hanno smesso di poterlo utilizzare. Già diverse volte erano arrivate delle segnalazioni in merito all’elenco designato da Meta ma ora è tutto reale.

WhatsApp: niente più supporto a questi dispositivi mobili, ecco la lista

Questa in basso è la lista dei prodotti appartenenti ai brand più famosi nel mondo della tecnologia che devono dire addio a WhatsApp da questo mese di luglio. Ci sono diversi nomi altisonanti, ecco l’elenco:

Samsung

Galaxy S3 mini

Galaxy X Cover 2

Galaxy Trend Lite

Apple

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

Sony

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus F6

Altri modelli