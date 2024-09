WhatsApp: due app per recuperare i messaggi cancellati ed essere invisibili

WhatsApp permette di beneficiare di alcune funzionalità, ma ce ne sono diverse che esternamente all’applicazione garantiscono praticamente il contrario. Se infatti la celebre applicazione colorata di verde è in grado di offrire delle opportunità, degli applicativi di terze parti riescono ad inibirle.

WhatsApp: le due applicazioni esterne che stanno rubando la scena, ecco cosa offrono

La prima applicazione di cui in molti ignorano l’esistenza si chiama WAMR. Tramite questa soluzione che è disponibile solo ed unicamente per coloro che hanno uno smartphone Android, in quanto si può scaricare in formato apk, è possibile recuperare tutti quei messaggi cancellati di cui ogni volta si vorrebbe conoscere il contenuto. WhatsApp rende disponibile la funzionalità di cancellare i messaggi dopo averli scritti, lasciando chi li riceve con un semplice avviso di “messaggio cancellato”. Soluzioni del genere scatenano i più grandi dubbi nella mente di chi riceve il testo: cosa c’era scritto? Magari era una cattiveria? Qualcosa che non potevo sapere?

Non c’è nessun problema: utilizzando WAMR si può tranquillamente risalire ad ogni contenuto senza problemi. L’applicazione funziona solo dopo la sua installazione, questo significa che tutti i messaggi cancellati prima dell’installazione dell’applicativo di terze parti in questione, non potranno essere recuperati. Gli utenti, dunque, per assicurarsi il corretto funzionamento di questa soluzione, devono scaricarla quanto prima possibile, in modo da garantirsi il possibile recupero di ogni messaggio.

L’altra applicazione risulta altrettanto importante, soprattutto per chi ci tiene a preservare la sua privacy. Installando Unseen sul proprio smartphone, sempre in formato apk, gli utenti possono leggere tutte le conversazioni senza accedere a WhatsApp. Ogni messaggio in arrivo verrà intercettato da questo applicativo di terze parti ed è così che ogni utente potrà avere a disposizione ogni messaggio senza dover fare l’accesso. L’ultimo dunque non verrà mai registrato e inoltre, mentre leggerà, l’utente non sarà visto online. Entrambe le applicazioni sono totalmente gratuite.