WhatsApp e DocuSign insieme per la firma dei documenti in app

Se anche voi siete soliti firmare regolarmente documenti in formato elettronico, avrete già sentito parlare di DocuSign. Il celebre servizio online che permette di firmare in maniera digitale i documenti direttamente dal computer o dallo smartphone è molto utile a livello mondiale.

Oltre a consentire la firma, avvisa anche quando le altre parti hanno firmato un documento condiviso. Tuttavia la sicurezza è fondamentale soprattutto quando si tratta di apporre una firma elettronica sui documenti riservati. Basandosi su tali principi, DocuSign ha scelto di collaborare con la celebre applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp.

Questo renderà molto più semplice la firma dei documenti direttamente tramite una semplice conversazione all’interno della piattaforma colorata di verde.

WhatsApp e DocuSign si uniscono, si potranno firmare digitalmente documenti in chat

Esattamente lo scorso 14 novembre 2023 è arrivato l’accordo tra WhatsApp e DocuSign. Di questo ne beneficeranno gli utenti, che potranno firmare elettronicamente, per quanto riguarda il livello standard o superiore, documenti mediante l’applicazione di messaggistica.

Un aspetto principale sul quale entrambe le aziende battono è certamente la sicurezza. Vale la pena notare che WhatsApp è dotata di crittografia end-to-end, pertanto tutti potranno restare tranquilli in merito alla propria privacy.

Sempre tramite WhatsApp arriveranno anche delle notifiche in tempo reale quando i destinatari del documento avranno apposto la loro firma. Questa è una delle tante mosse che WhatsApp ha compiuto appositamente negli ultimi mesi per migliorare in maniera complessiva.

L’obiettivo è tenere a debita distanza la concorrenza, introducendo sempre più novità. Tra queste, proprio durante il mese di novembre, è arrivata la possibilità di avviare delle chat vocali di gruppo, proprio in stile Discord.

Ovviamente l’obiettivo è continuare a spingere fino alla fine del 2023, in modo di avere a disposizione una piattaforma completamente rinnovata. Gli utenti sono in attesa di ulteriori novità come questa che vede protagonista anche DocuSign, effettivamente molto sorprendente.