WhatsApp continua a sperimentare nuove funzioni per soddisfare le esigenze degli utenti. L’ultima novità, attualmente in fase di test, cambia la gestione delle chiamate perse: se oggi una chiamata non risposta poteva essere seguita da un semplice messaggio di testo, in futuro gli utenti potranno registrare e inviare istantaneamente un messaggio vocale subito dopo ogni tentativo fallito di chiamata.

WhatsApp: la casella vocale

La nuova funzionalità, già disponibile per alcuni beta tester attraverso l’aggiornamento beta 2.25.23.21 dell’app per Android, rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione dell’applicazione.

Il funzionamento è estremamente intuitivo: quando una chiamata termina senza risposta, l’interfaccia utente di WhatsApp propone automaticamente un’opzione dedicata che consente di registrare un messaggio vocale senza dover abbandonare la schermata attiva. In aggiunta, la stessa scorciatoia viene resa disponibile anche nella chat con il contatto interessato, garantendo così un accesso semplice e contestuale alla nuova funzione.

In molte situazioni, soprattutto in ambito lavorativo o durante momenti particolarmente frenetici della giornata, poter lasciare un messaggio vocale dopo una chiamata persa permette di trasmettere rapidamente informazioni essenziali, sfumature emotive o dettagli che potrebbero andare persi con una semplice nota scritta.

Immaginate, ad esempio, di dover comunicare un aggiornamento urgente a un collega che non può rispondere perché impegnato in riunione: grazie a questa innovazione, il destinatario riceverà sia la notifica della chiamata persa sia il messaggio vocale direttamente nella conversazione, ottenendo così un quadro completo e dettagliato della comunicazione senza necessità di ulteriori passaggi.

Un ulteriore elemento che arricchisce questa novità è l’integrazione con i promemoria di notifica per le chiamate perse. Gli utenti possono impostare un reminder personalizzato che li avviserà di richiamare il contatto dopo un intervallo di tempo prestabilito.

Casella vocale WhatsApp: quando arriva

La nuova casella vocale di WhatsApp è attualmente accessibile solo a una porzione limitata degli utenti che partecipano al programma beta dell’app per Android. La funzione è in fase di test e non è ancora sicuro che venga rilasciata a tutti.

Se e quando lo sarà, in ogni caso, l’implementazione sarà graduale come sempre avviene per le novità di WhatsApp: prima vengono testate su pochi utenti beta, poi su molti utenti beta e, se Meta decide di pubblicare la nuova funzione, la annuncia a tutti e la distribuisce sui vari mercati con timing che arrivano anche a diversi mesi.