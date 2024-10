WhatsApp: ecco come rendere i messaggi più belli

WhatsApp è migliorata tanto negli ultimi anni, soprattutto grazie agli ultimi aggiornamenti, ma ormai già da tempo offre agli utenti la possibilità di personalizzare il tipo di scrittura con alcuni stili in particolare. Se avete voglia di distinguervi rispetto a chi scrive con il font tradizionale, potete fare riferimento a ben quattro opportunità diverse. Sebbene non esista un’interfaccia dedicata, è possibile utilizzare alcuni “segni” prima del testo per impostare degli effetti di formattazione.

Per rendere i messaggi più gradevoli e precisi stilisticamente su WhatsApp, ecco la guida da seguire

Magari qualche volta avete visto un messaggio inviato da un vostro amico con un font diverso o ricalcato in grassetto. Farlo in realtà è molto più semplice di quanto si creda, siccome bastano pochi passaggi. Modificare il carattere di scrittura nei messaggi in chat rapidamente è davvero semplice, partendo proprio dal grassetto. Se volete scrivere “calcando la mano”, basterà solo inserire due asterischi, uno all’inizio della parola o di una frase e uno alla fine, proprio così: *ciao*. Prima dell’invio sembrerà tutto molto disordinato e per nulla gradevole da vedere ma dopo aver inviato il testo in chat, ecco la vostra parola o frase in grassetto. Qui in basso ci sono le indicazioni rapide per gli altri stili supportati da WhatsApp:

Corsivo : inserire un trattino basso all’inizio e uno alla fine della parola o della frase. _ciao_ ;

: inserire un trattino basso all’inizio e uno alla fine della parola o della frase. ; Monospace : inserire tre accenti gravi su entrambi i lati del testo. “`testo“` ;

: inserire tre accenti gravi su entrambi i lati del testo. ; Barrato: inserire una tilde (~) prima della parola o frase da barrare e una tilde alla fine. ~testo~.

È questo dunque il procedimento per cambiare l’aspetto dei messaggi ovviamente anche in base al tipo di discorso che si andrà a fare. Qualora si dovesse decidere di inviare un elenco o qualcosa che preveda un titolo, comporre l’inizio in grassetto potrebbe essere molto più gradevole ad esempio.