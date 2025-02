WhatsApp: ecco la guida semplice per recuperare i messaggi cancellati

Quante volte è capitato di cancellare un messaggio su WhatsApp e di ritrovarsi avvolti dalla frustrazione? Certamente tante, ma sappiate che c’è un metodo, o meglio ce ne sono diversi, per poter ripristinare tutto ciò che viene eliminato. Ci sono casi in cui il recupero avviene subito, mentre ce ne sono altri in cui servono più step, come backup o applicazioni di terze parti.

WhatsApp e il ripristino di un backup

Di certo il metodo più facile da utilizzare, è soprattutto più comune, è quello di usare il backup delle chat. Notoriamente infatti WhatsApp utilizza Google Drive per i dispositivi Android e iCloud per i dispositivi iOS per salvare periodicamente tutte le conversazioni, aspetto fondamentale. Proprio per questo il consiglio è quello di tenerlo sempre attivo, inoltre con intervalli di tempo abbastanza brevi e non troppo lunghi. Ecco come fare:

Verifica la data dell’ultimo backup: vai su Impostazioni > Chat > Backup delle chat; Disinstalla e reinstalla WhatsApp; Accedi con il tuo numero e segui le istruzioni per ripristinare il backup; Attendi il completamento del processo e ritroverai i messaggi eliminati.

Se il backup è stato eseguito prima dell’eliminazione del messaggio, sarà possibile recuperarlo.

App di terze parti per Android

Su Android, alcune app possono aiutare a leggere i messaggi cancellati senza bisogno di un backup. Tra le più utilizzate c’è Notification History, che memorizza le notifiche ricevute e permette di visualizzare il contenuto dei messaggi eliminati.

Tuttavia, queste app hanno limitazioni:

Non funzionano con le chat archiviate o le vecchie conversazioni ;

; Richiedono permessi di accessibilità, quindi è importante verificarne la sicurezza.

Recuperare chat archiviate

A volte un messaggio sembra sparito, ma in realtà è stato archiviato. Per recuperarlo:

Apri WhatsApp e scorri fino alla sezione Chat archiviate; Trova la conversazione e ripristinala con un semplice tap.

Senza backup: alternative più complesse

Se non hai attivato i backup, il recupero diventa più difficile. Alcuni strumenti di recupero dati per smartphone possono estrarre conversazioni cancellate, ma spesso richiedono:

Un computer ;

; Il collegamento del telefono via USB ;

; Software specializzati, come Dr.Fone o iMobie PhoneRescue.

Questi strumenti funzionano soprattutto su Android, mentre su iPhone le possibilità di successo sono più limitate.

Limitazioni su iOS

Gli utenti Apple hanno meno opzioni rispetto ad Android. Se il backup su iCloud non è attivo, il recupero è quasi impossibile. Per evitare di perdere dati in futuro:

Vai su Impostazioni > iCloud > Backup e assicurati che sia attivato; Verifica che WhatsApp sia incluso nel backup di iCloud; Aggiorna periodicamente il backup per avere una copia recente delle conversazioni.

Utilizzando questi consigli, sarà possibile riuscire a recuperare quei messaggi che a primo impatto si credeva fossero andati perduti per sempre.