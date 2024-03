WhatsApp, finalmente l'aggiornamento tanto atteso per gli stati

I mesi che hanno chiuso il 2023 hanno mostrato quanto WhatsApp ci tenesse a migliorarsi di continuo. Sono arrivati tanti aggiornamenti che hanno rivoluzionato pian piano la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo che a quanto pare non ha finito qui.

Durante gli ultimi giorni, WhatsApp ha infatti rilasciato una nuova serie di update ma sempre e solo per gli iscritti al programma beta. Sebbene molti di questi aggiornamenti siano utili solo ed esclusivamente per risolvere vari bug, ce ne sono altri che, stando a quanto riportato dalle fonti principali, avrebbero portato delle nuove funzionalità. Al momento sono riservate ai beta tester che avranno il compito di toccare con mano quel che di nuovo c’è fornendo dei feedback.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento in beta aumenta la lunghezza dei video negli status

Molti utenti avevano chiesto a gran voce un aggiornamento del genere e a quanto pare stanno per riceverlo ufficialmente. Con l’ultima versione beta 2.24.7.6 di WhatsApp, gli ingegneri hanno aumentato la lunghezza dei video che gli utenti possono aggiungere al proprio stato. Attualmente, chi usa WhatsApp può aggiungere video della durata massima di 30 secondi al proprio status ma a breve tutto cambierà Con l’ultima versione beta infatti gli sviluppatori riferiscono che la durata è passata a 1 minuto.

Come segnala la fonte molto aggiornata in merito, la nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere video più lunghi negli stati al momento è limitata. Sembra essere infatti disponibile solo ed unicamente per un numero ristretto di beta tester e solo su piattaforma Android.

Pur non trattandosi di una funzionalità fondamentale di WhatsApp, farà di certo piacere agli utenti sapere che gli ingegneri ascoltano i feedback. Anche in questo caso infatti è stato fatto il possibile per accontentare le richieste.

Ora la speranza è quella che questo nuovo aggiornamento in beta diventi effettivo, siccome non è scontato. Di certo i primi a riceverlo saranno gli utenti Android.