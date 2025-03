WhatsApp: in arrivo una nuova scorciatoia utilissima per gli stati

WhatsApp continua a perfezionare l’applicazione, anche nei dettagli che possono sembrare piccoli, ma che alla lunga fanno la differenza. Dopo le nuove animazioni già arrivate nella schermata principale, stavolta tocca alla sezione Stati ricevere un aggiornamento davvero utile.

Il nuovo pulsante per contattare chi guarda il tuo Stato

Con la versione 2.25.9.6 per Android, distribuita in queste ore nel circuito beta tramite il Google Play Beta Program, WhatsApp ha introdotto un nuovo tasto accanto al nome di chi ha visualizzato uno Stato. In pratica, accanto alla lista di chi ha visto la storia, compare un’icona a forma di fumetto. Basta un tocco per aprire al volo la conversazione con quella persona.

Fino ad oggi, chi voleva rispondere a un contatto dopo aver notato che aveva guardato uno Stato, doveva cercare la chat manualmente. Un passaggio in più, che può diventare scomodo quando le conversazioni attive sono tante e si rischia di perdere tempo.

Con questa scorciatoia, invece, la comunicazione diventa più fluida e immediata. E tutto lascia pensare che, una volta inviato il messaggio, il destinatario capirà che si tratta di un commento riferito proprio allo Stato che ha appena visto.

Un aggiornamento semplice ma efficace: WhatsApp vuole spontaneità e rapidità

La volontà di WhatsApp questa volta è quella di rendere le interazioni tra gli utenti quanto più rapide e spontanee possibile. Almeno per ora però solo alcuni utenti che hanno aderito al programma beta possono avere modo di provare questa novità. Nel giro di alcune settimane, WhatsApp estenderà la funzione ad un numero maggiore di beta-tester.

Al momento l’applicazione di messaggistica sembra prediligere la comunicazione personale, spingendo molto sulla praticità e soprattutto sull’intuitività. Si tratta solo di una delle migliorie che il colosso ha intenzione di introdurre nel periodo prossimo, per cui ne vedremo sicuramente delle belle. Bisogna solo attendere.