WhatsApp, la feature per capire se la tua chat è sicura

WhatsApp è certamente l’app di messaggistica più popolare al mondo ma questo non ferma gli ingegneri dal creare nuove soluzioni ed altri punti di forza. L’applicazione infatti è costantemente impegnata a migliorare l’esperienza degli utenti con degli aggiornamenti regolari e con tantissime innovazioni, come si è visto anche nel 2023. Ora è tempo di una funzionalità che di certo non farà sgranare gli occhi agli utenti ma estremamente utile.

Secondo WABetaInfo, portalo molto informato ed affidabile in merito agli aggiornamenti pronti all’arrivo su WhatsApp, l’app di proprietà di Meta è in procinto di introdurre che serve per indicare le conversazioni crittografate end-to-end. Questa nuova feature è stata scoperta nell’ultimo aggiornamento beta riservato agli utenti Android, più precisamente nella versione 2.24.6.11, attualmente disponibile solo tramite su Google Play Store.

WhatsApp porta una nuova funzione che garantisce sicurezza in chat

Lo scopo della nuova funzionalità di cui si sta parlando tanto in queste ore è sicuramente quello di aiutare a capire in maniera più semplice e diretta quali sono le chat con crittografia end-to-end. Questo consente dunque di assicurarsi che le proprie con conversazioni sono sicure al 100%.

All’interno dell’immagine che si può vedere in alto, figura un’etichetta sotto il nome del contatto o della chat di gruppo che si sta utilizzando. Questa novità evidenzia lo stato della crittografia end-to-end. Questa indicazione fornisce dunque una chiara conferma: messaggi e chiamate che l’utente sta effettuando sono assolutamente private e al sicuro da occhi indiscreti.

Questa nuova funzionalità almeno per il momento è disponibile solo ed esclusivamente per i beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta. Come detto, il tutto è solo per Android, basta effettuare il download della versione beta dal Play Store. Si prevede che il lancio verrà esteso a più utenti durante le prossime settimane. Chi aveva paura di non essere al sicuro, ora potrà ricredersi.