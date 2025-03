WhatsApp: le reazioni con emoji verranno visualizzate diversamente

WhatsApp sta lavorando a un miglioramento che renderà le reazioni emoji più facili da consultare e organizzare. La novità, attualmente in fase di test con la versione beta 2.25.6.15 per Android, introduce una nuova disposizione delle reazioni, pensata per semplificare la navigazione nelle chat, nei gruppi e nei canali.

Gli utenti erano abituati a vedere le reazioni all’interno di un elenco in colonna, di certo scomodo per molti, soprattutto all’interno dei canali dove ci sono tantissime persone. Il nuovo update che WhatsApp sta per proporre dunque metterà tutto in modo da rendere la vita più semplice agli utenti, che potranno visualizzare una sorta di griglia: ci saranno quattro reazioni per ogni riga all’interno di quest’ultima.

Visualizzazione adattata a ogni contesto: WhatsApp pensa ad un rinnovamento

WhatsApp non ha semplicemente cambiato il design, ma ha anche differenziato la disposizione delle reazioni a seconda del contesto:

Nei canali , dove le interazioni sono generalmente più numerose, la nuova griglia aiuta a rendere tutto più compatto e leggibile , evitando un elenco troppo lungo che potrebbe rendere difficile trovare le informazioni più importanti;

, dove le interazioni sono generalmente più numerose, la nuova griglia aiuta a , evitando un elenco troppo lungo che potrebbe rendere difficile trovare le informazioni più importanti; Nelle chat private e nei gruppi, invece, la visualizzazione rimane quella a lista verticale, ma con un design migliorato: le schede nella parte superiore della pagina sono state ridisegnate per essere più eleganti e intuitive.

Questa distinzione dimostra l’attenzione di WhatsApp nel migliorare l’esperienza d’uso, adattando l’interfaccia a seconda delle esigenze di ogni contesto.

Un aggiornamento pronto all’arrivo ma disponibile al momento in beta

In questo momento quelli che possono beneficiare di tali novità sono solo ed esclusivamente coloro che sono iscritti al programma beta riservato al sistema operativo Android. È chiaro che WhatsApp sta lavorando per capire se questo nuovo modo di vedere le reazioni con emoji possa essere funzionale, ma le probabilità sono molto buone.

Per chi vuole provare subito la novità, è possibile controllare la disponibilità scaricando la versione 2.25.6.15 o successive direttamente dal Google Play Store.