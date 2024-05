WhatsApp, liberare spazio in memoria sarà più facile e veloce

Con il passare del tempo anche le applicazioni più affermate hanno ritenuto opportuno cambiare qualcosa all’interno del loro organigramma. Tra queste ci sono ovviamente quelle di messaggistica istantanea tra cui a dominare è senza dubbio WhatsApp. Con la novità che dal 2023 consente la condivisione di immagini HD i grandi del settore, e dunque anche WhatsApp, sono costretti a riconsiderare il modo in cui vengono gestiti i dati delle app.

Durante le ultime ore ci sarebbe stata una nuova indiscrezione: l’app colorata di verde ha intenzione di rendere molto più facile la cancellazione dei dati per tenere lo smartphone sgombro.

L’accumulo e la gestione dei dati rappresenta un problema enorme nel momento in cui gli utenti non se ne occupano nella maniera corretta. I backup di WhatsApp ormai vengono conteggiati nello spazio di archiviazione di Google Drive, ed è proprio questo a segnare un grande crocevia per l’app. Prima infatti i backup di WhatsApp erano estranei all’archiviazione di Google ed è per questo motivo che gli utenti non avevano bisogno di ulteriore spazio.

Cosa bisogna fare però per tenere a bada tutte quelle immagini e meme che si accumulano offline sul dispositivo? A breve qualcosa dovrebbe cambiare in quanto Meta sarebbe a conoscenza del problema. L’azienda sta già escogitando una soluzione per WhatsApp e sembra essere molto vantaggiosa.

Ora sarà più facile eliminare i dati in eccesso su WhatsApp

WhatsApp riesce a gestire in maniera molto utile tutti i suoi dati perché garantisce diverse suddivisioni, come quella tra media, documenti e link. Tuttavia, eliminare i file ingombranti e vecchi può essere noioso e lento ma tra poco non più: stando a quanto riportato infatti il colosso aggiungerà presto una nuova impostazione chiamata Gestisci download nella sezione Strumenti per risparmiare spazio, dove suggerisce già di abilitare i messaggi che scompaiono.

Il nuovo menù dovrebbe avere un’opzione di eliminazione per i download, in modo da semplificarne l’eliminazione.