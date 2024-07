WhatsApp: Meta lancia un nuovo tool per generare immagini AI

“Intelligenza artificiale” è ormai diventata una sorta di parola d’ordine nel settore tecnologico ormai da un paio d’anni. Tutte le principali aziende tecnologiche hanno lavorato tanto sotto quest’aspetto dividendo la torta quasi in parti uguali. Meta, che è una di quelle aziende ad aver ottenuto qualche briciola in più, sta trasformando la Meta AI in un chatbot simile a Google Gemini, pertanto con funzionalità tipiche come risultati di ricerca immediati, risposte contestuali e generazione di immagini, ma tutto rapportato alle piattaforme social comprese nel network. Tra queste ovviamente c’è anche la piattaforma di messaggistica più utilizzata, ovvero WhatsApp.

La società ha appena annunciato che Meta AI è ora in grado di fornire un supporto a più lingue, ma non solo. È infatti più intelligente ed è sensibilmente migliorata nella generazione di immagini. Meta AI è stata progettata appositamente per offrire funzionalità che andassero a contrastare in ogni modo ChatGPT e Gemini. L’obiettivo dell’azienda era quello di creare una soluzione che non costringesse gli utenti ad uscire dalle loro piattaforme social di fiducia per utilizzare l’intelligenza artificiale al fine di ricevere una risposta o di generare un’immagine.

Meta AI migliora all’interno di WhatsApp

In WhatsApp, gli utenti possono semplicemente aggiungere @MetaAI prima della loro domanda o richiesta e l’intelligenza artificiale risponderà nella chat. In pratica sarà come taggare un partecipante ad una conversazione. Con Meta AI si può anche intraprendere una conversazione su WhatsApp, esattamente come accade con ChatGPT.

Ora, WhatsApp ha appena reso pubblico un nuovo annuncio: Meta AI sta ricevendo un aggiornamento che sblocca nuove funzionalità come l’editing delle immagini e dei propri scatti che vengono elaborati e migliorati con l’intelligenza artificiale

L’altra nuova funzionalità in arrivo si chiama Imagine Yourself. In questo caso, bisogna prima digitare “Immaginami” nella chat con Meta AI seguendo le istruzioni per ottenere delle immagini di sé stessi modificati a proprio piacimento. Per ora, WhatsApp ha lanciato Imagine Yourself come beta test solo negli Stati Uniti.