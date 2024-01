WhatsApp, non solo i sondaggi: ecco altre feature in arrivo per i canali

WhatsApp ha presentato ufficialmente i suoi canali al pubblico ormai diversi mesi fa, nel 2023 appena terminato. Questi rivestono il ruolo di un vero e proprio strumento di trasmissione e pubblicità di marchi, celebrità, personaggi pubblici e varie tipologie di interessi.

Sebbene non si tratti assolutamente di un concetto nuovo, l’arrivo dei canali su quella che ad oggi è l’app di messaggistica più popolare al mondo, ha cambiato il modo di usare la piattaforma degli utenti. Tutti infatti ora, oltre ad utilizzare WhatsApp per inviare e ricevere messaggi o chiamate, possono servirsene per ricevere aggiornamenti in merito ai loro interessi proprio mediante i canali.

Dietro le quinte però gli sviluppatori non hanno mai smesso di lavorare ed hanno sfruttato questi mesi per elaborare nuove funzionalità aggiuntive. I canali sono infatti pronti ad accogliere ottime aggiunte che di certo piaceranno al pubblico, soprattutto ai fini di una maggior interazione.

WhatsApp porta nei canali altre funzionalità che piaceranno agli utenti

Durante gli ultimi giorni, direttamente tramite il canale ufficiale del CEO di Meta Mark Zuckerberg, è arrivato l’annuncio: saranno ben 4 le nuove funzionalità riservate ai canali.

Come era stato anticipato durante i giorni scorsi, la prima feature che gli utenti abbracceranno sarà quella dei sondaggi. Gli utenti potranno essere chiamati dagli amministratori ad esprimere il loro parere, che resterà anonimo.

La seconda funzionalità che arriverà sarà quella dei messaggi audio, utili per gli amministratori che potranno quindi avere un altro mezzo oltre ai classici messaggi testuali.

L’altra novità sarà rappresentata dagli aggiornamenti di stato; gli utenti infatti potranno concedere maggiore visibilità a quanto pubblicato sul canale direttamente condividendo all’interno del proprio stato di WhatsApp, simile alle storie di Instagram. L’altra, più che funzionalità, è una novità: ogni canale potrà avere fino a 16 amministratori in modo da gestire al meglio organizzazioni ed aziende con più utenti al seguito.