WhatsApp ora è un biglietto da visita: c'è anche il link ad Instagram

La grande evoluzione di WhatsApp passa attraverso alcuni accorgimenti fondamentali che la piattaforma sta applicando. Chi utilizza spesso l’applicazione, soprattutto per motivi di lavoro, potrà apprendere che ora è diventata un vero e proprio biglietto da visita. Secondo quanto riportato infatti sarebbe in prova una funzionalità che permette di collegare Instagram direttamente a WhatsApp. È in questo modo che si potrà risalire all’account social dei propri contatti senza dover cercare il loro nome.

Attualmente questa novità è in test sia per Android (2.25.7.9) che per iOS (25.7.10.70) ma solo per alcuni utenti. Non si tratta dunque di beta estese a tutti.

Come funziona il collegamento a Instagram

Il processo è molto semplice: basta aprire le impostazioni del profilo WhatsApp e inserire il proprio handle di Instagram in un’apposita sezione. Una volta salvato, il link al profilo sarà visibile nelle informazioni della chat, permettendo ai contatti di accedere rapidamente alla pagina social.

Al momento il collegamento è limitato a Instagram, ma in futuro potrebbero essere aggiunti anche Facebook e Threads, creando una rete sempre più integrata tra le app di Meta.

Massima libertà nella gestione della privacy

WhatsApp ha previsto diverse opzioni per personalizzare la visibilità del link. Gli utenti potranno decidere se mostrare il proprio Instagram a tutti, solo ai contatti salvati, a nessuno (rendendolo visibile solo a se stessi) oppure escludere specifiche persone. Un controllo che permette di gestire al meglio chi può accedere a queste informazioni.

Un piccolo rischio di abuso

C’è però un dettaglio che potrebbe generare qualche problema: al momento WhatsApp non richiede l’accesso a Instagram per collegare il profilo, il che significa che chiunque potrebbe inserire un handle che non gli appartiene. Questo potrebbe aprire la porta a tentativi di impersonificazione, ma è probabile che prima del rilascio ufficiale venga introdotto un sistema di verifica più sicuro.

WhatsApp sta prendendo sempre più ispirazione da Instagram, con funzioni che avvicinano le due piattaforme, come la possibilità di pubblicare gli aggiornamenti di stato su entrambi gli account. L’integrazione tra social e messaggistica sembra destinata a diventare sempre più profonda. Non resta che attendere per scoprire quando questa novità diventerà ufficiale.