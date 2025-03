WhatsApp potrebbe diventare app di default per chiamate e messaggi su iOS

WhatsApp sta compiendo un altro passo importante nel mondo Apple. Con la versione 25.8.10.74 dell’app per iOS, rilasciata in queste ore tramite TestFlight, è in fase di test una nuova opzione che consente di impostare WhatsApp come app predefinita per l’invio di messaggi e l’effettuazione di chiamate.

Una novità possibile grazie a iOS 18.2

Questa integrazione è resa possibile dalle recenti aperture introdotte da Apple con iOS 18.2, che permette agli utenti di scegliere app alternative a quelle native per varie funzioni di sistema, come messaggi, chiamate, navigazione web, email e gestione password.

Nel caso di WhatsApp, significa che l’app può prendere il posto dell’app Telefono e di Messaggi quando si apre una scheda contatto. E lo farà in modo diretto: con WhatsApp impostata come app predefinita, toccando un numero di telefono da un’altra app, iOS lancerà automaticamente una chat o una chiamata su WhatsApp, senza più passaggi intermedi.

Funzionalità utili e già integrate

Negli aggiornamenti precedenti, WhatsApp aveva già introdotto un nuovo tastierino numerico nella sezione Chiamate, che consente di comporre manualmente un numero e sapere subito se è registrato su WhatsApp. Una funzione utile anche per le attività commerciali, grazie al supporto per i profili verificati.

L’obiettivo di WhatsApp è chiaro: offrire un sistema di comunicazione completo, che possa davvero sostituire le app di sistema, anche su iPhone. E il fatto di poterlo fare senza rinunciare alla crittografia end-to-end, alle chiamate internazionali gratuite o all’invio di foto e video ad alta qualità, rappresenta un bel vantaggio.

Rollout graduale, ma ci siamo quasi

Almeno per ora solo pochi utenti hanno avuto modo di testare la beta in questione, che a breve verrà estesa anche ad altri utenti iscritti al programma per iOS. Chi ha già ricevuto la funzione può verificarne la disponibilità nelle impostazioni del dispositivo, nella sezione dove è possibile gestire le app predefinite per chiamate e messaggi.