WhatsApp, pronto il supporto per inoltrare messaggi ai Canali

Sono ormai diverse settimane che WhatsApp ha dato il via ad un lancio su ampia scala dei suoi canali. Già dalla metà di questo 2023 è cominciato lo sprint, dopo un lungo periodo in cui la nuova feature è stata ampiamente testata nelle versioni beta.

In questi mesi è stato possibile notare l’impegno dell’app di messaggistica di Meta. Gli ingegneri hanno lavorato su diversi miglioramenti, introducendo più funzionalità che hanno arricchito i canali stessi. Ora WhatsApp sta guardando avanti e con l’arrivo imminente del 2024 sta cercando di integrare una nuova possibilità che sarebbe molto utile, ovvero l’inoltro dei messaggi a una o più persone proprio per quanto concerne i canali.

WhatsApp, la nuova funzione di inoltro arriverà a breve sui canali

Secondo quanto riportato da fonti molto ferrate in merito all’argomento, i proprietari dei canali saranno presto in grado di inoltrare messaggi da altre chat direttamente al proprio canale. Sono ovviamente incluse tutte le forme di testo, immagini, video, GIF, messaggi audio, adesivi, e quant’altro.

Le ultime evidenze di questa nuova possibilità arrivano dalla nuova versione beta di WhatsApp per Android, più precisamente la v2 23.26.2. Tuttavia, poiché è ancora in fase embrionale di sviluppo, l’opportunità di testare l’inoltro dei messaggi non è stata completamente distribuita a tutti i beta tester iscritti al programma.

Qualcuno però avrebbe avuto modo di mostrare sul web come funziona questa possibilità, ed è esattamente come anticipato. Sarà infatti possibile tenere premuto su un messaggio, scegliendo così di inoltrarlo ad un canale come se fosse un’altra conversazione o un gruppo. Stando a quanto riportato, dovrebbe essere possibile anche modificare il messaggio prima di darlo pasto ad un canale.

Ovviamente da qui ne possono derivare anche degli svantaggi, come ad esempio la possibile diffusione di notizie atte a fare disinformazione. Proprio per questo WhatsApp integrerà un modo per segnalare eventuali violazioni.