WhatsApp: usa queste 3 funzioni esterne e resterai sorpreso

La maggior parte delle persone che usa WhatsApp si attiene alle funzionalità di cui l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo è dotata. Oltre a queste però ce ne sono delle altre che appartengono ad applicazioni esterne ma che potrebbero comportare tutt’altro tipo di esperienza. Talvolta queste funzionalità possono essere utili anche per eludere quelle che WhatsApp ha introdotto nel corso degli anni, garantendo maggior privacy o in altri casi infrangendola totalmente.

Ecco dunque tre app di terze parti, disponibili solo come file apk fuori dal Play Store, che offrono funzionalità uniche per gli utenti che usano quotidianamente WhatsApp.

Unseen: diventa un vero fantasma su WhatsApp

Unseen è l’app ideale per chi desidera mantenere la massima discrezione su WhatsApp. Una volta installata, permette di leggere i messaggi ricevuti senza aprire l’applicazione, evitando così di aggiornare l’ultimo accesso o di mostrarsi online. Questo significa poter restare informati senza lasciare traccia, una funzione utile per chi preferisce ponderare le proprie risposte senza pressione.

Whats Tracker: nessun accesso (o uscita) passerà indenne

Whats Tracker si rivolge a chi ha bisogno di monitorare l’attività di contatti specifici. Funzionando come un vero e proprio registro, l’app raccoglie dati sugli orari di accesso e uscita da WhatsApp delle persone monitorate. Al termine della giornata, fornisce un report dettagliato degli accessi. Sebbene possa sembrare una violazione della privacy, l’uso consapevole di questa app può rivelarsi utile per scopi legittimi, come la coordinazione tra membri di un team in orari lavorativi.

WAMR: l’app perfetta per recuperare ogni messaggi cancellato appositamente su WhatsApp

WAMR è la soluzione per chi non vuole perdere nessuna informazione. Quest’app permette di recuperare i messaggi cancellati dai mittenti prima che il destinatario possa leggerli. Funziona solamente con i messaggi eliminati dopo l’installazione dell’app sul dispositivo e offre una chance di non perdere dettagli importanti nelle conversazioni, specialmente in quelle rapide e volatili.