Windows 11 accelera Esplora file: cosa cambia davvero

Il file manager integrato a livello di sistema operativo è uno degli strumenti in assoluto più utilizzati. In Windows 11 il ruolo di Esplora file ha assunto un peso ancora maggiore con l’introduzione di una nuova interfaccia e componenti moderni. Tuttavia, fin dal debutto ufficiale nel 2021, numerosi utenti hanno segnalato ritardi evidenti nell’apertura dei menu contestuali, lentezza nella navigazione tra cartelle, prestazioni altalenanti nelle operazioni più comuni e comportamenti anomali.

Microsoft ha ora riconosciuto in modo esplicito queste criticità e ha avviato un piano di intervento su Esplora file che punta a migliorarne la reattività generale entro il ciclo di aggiornamenti del 2026.

Le difficoltà non nascono da una singola causa. Windows 11 ha progressivamente integrato componenti basati su WinUI e tecnologie moderne sopra una base storica ancora fortemente legata alle API Win32.

Tale stratificazione ha introdotto overhead prestazionale, anche nello svolgimento delle attività più semplici (disattivando WinUI, Esplora file è più veloce), soprattutto in scenari in cui la shell deve interrogare estensioni di terze parti o sincronizzare stati grafici complessi. Il risultato è una latenza percepibile anche su macchine dotate di CPU di fascia alta e storage SSD NVMe.

Esplora file Windows 11: menu contestuali più rapidi e meno dipendenti dalle estensioni

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il comportamento del menu contestuale, che su Windows 11 ha subito una profonda revisione estetica e funzionale. La versione attuale utilizza un livello intermedio che filtra i componenti legacy, costringendo il sistema a caricare più componenti prima di mostrare le opzioni disponibili.

Microsoft sta lavorando a una riduzione della latenza eliminando passaggi intermedi e ottimizzando il caricamento dei componenti aggiuntivi proposti nel menu.

In particolare, il sistema dovrebbe limitare le chiamate sincrone alle shell extensions registrate nel sistema, che oggi rappresentano una delle principali cause di rallentamento, soprattutto quando molte applicazioni aggiungono voci personalizzate al menu.

Una parte dell’ottimizzazione riguarda anche la gestione delle dipendenze COM e la priorità di esecuzione dei processi collegati al menu, con l’obiettivo di visualizzare le opzioni principali immediatamente e caricare quelle secondarie in modo asincrono.

Navigazione tra cartelle e struttura del file system

Aprire rapidamente le directory nidificate è un’altra area critica. L’attuale implementazione di Esplora file esegue controlli multipli sul contenuto delle cartelle, inclusi metadati, anteprime e stato di sincronizzazione con servizi cloud come OneDrive. È uno schema che rallenta la visualizzazione, soprattutto quando si attraversano alberi complessi.

Le ottimizzazioni in arrivo prevedono una revisione del meccanismo di caching interno e una riduzione delle operazioni bloccanti legate alla lettura del file system NTFS.

Microsoft sta inoltre sperimentando un caricamento progressivo dei contenuti, in cui la struttura della cartella appare immediatamente mentre gli elementi secondari vengono composti in background.

Un altro aspetto importante riguarda il modo in cui il sistema gestisce gli handle, cioè i riferimenti interni utilizzati per accedere a file e cartelle: nelle versioni attuali questo processo può causare rallentamenti, soprattutto quando il sistema deve controllare i permessi di accesso, le proprietà dei file e la loro interazione con servizi di sicurezza come Windows Defender, che analizza i contenuti per individuare eventuali minacce.

Ricerca file più veloce e meno invasiva

Il motore di ricerca integrato in Esplora file si basa su Windows Search, un servizio che indicizza contenuti e metadati per accelerare le query. Nonostante la presenza di un indice locale, molti utenti riscontrano tempistiche inaccettabili, in particolare quando la ricerca coinvolge percorsi non indicizzati o file di grandi dimensioni.

In un articolo “ad hoc” abbiamo spiegato perché la ricerca con Esplora file è lentissima rispetto ad esempio a una ricerca avviata dal prompt dei comandi.

Gli aggiornamenti annunciati mirano a ridurre drasticamente i tempi di risposta ottimizzando l’interazione tra il servizio di indicizzazione e l’interfaccia grafica. Una parte del lavoro si concentra sull’eliminazione di blocchi durante l’esecuzione delle query e sull’uso più efficiente della cache locale.

È previsto anche un miglioramento nella gestione delle query ibride, che combinano risultati locali e cloud, riducendo i tempi di fallback quando i dati non sono immediatamente disponibili nell’indice.

Trasferimenti di file più stabili e prevedibili

Le operazioni di copia e spostamento rappresentano un altro punto critico, soprattutto con file di grandi dimensioni o su unità esterne. Il sistema alla base di Esplora file utilizza il servizio Copy Engine, che negli anni ha ricevuto aggiornamenti ma continua a mostrare comportamenti non sempre coerenti in presenza di file multipli o errori di I/O.

Microsoft sta intervenendo per rendere queste operazioni più affidabili, migliorando la gestione degli errori e la previsione dei tempi di trasferimento. Le modifiche includono un controllo più preciso delle code di I/O e una riduzione dei picchi di utilizzo della CPU durante trasferimenti intensivi.

Un aspetto rilevante riguarda anche l’interazione con file system diversi, come exFAT o unità di rete SMB, dove il sistema tende di solito a introdurre latenze aggiuntive a causa delle verifiche di compatibilità e sicurezza.

Avvio più rapido e interfaccia più coerente

Tra le novità già in fase di test nei canali Insider figura il pre-caricamento di Esplora file in background. La tecnica consente di avviare l’applicazione in modo quasi istantaneo quando l’utente la richiama, riducendo il tempo di inizializzazione percepito.

Parallelamente, Microsoft sta lavorando sulla riduzione dello sfarfallio grafico, in particolare in modalità scura, dove la coesistenza di componenti moderni e legacy genera transizioni visive incoerenti. L’obiettivo è uniformare il comportamento delle interfacce basate su Dark Mode anche nelle sezioni ancora legate a elementi storici del sistema.

Nel complesso, sono tutti interventi che puntano a rendere Esplora file più fluido e prevedibile, senza modificare radicalmente l’esperienza utente ma intervenendo sui punti in cui la latenza risulta più evidente.

Il lavoro in corso a Redmond suggerisce un ritorno di attenzione verso l’ottimizzazione delle funzioni di base, spesso trascurate a favore delle novità estetiche o del trend che ha spinto l’acceleratore sull’AI.