Windows 11 rimuove il trucco che sbloccava la vera velocità degli SSD NVMe

Un intervento apparentemente banale sul registro di sistema di Windows 11 aveva aperto una strada inattesa: ottenere prestazioni sensibilmente superiori dagli SSD NVMe sfruttando componenti software già presenti nel sistema operativo. La scoperta, emersa tra fine 2025 e inizio 2026, ha riportato l’attenzione su un limite storico dell’architettura di I/O di Windows, mostrando quanto l’implementazione tradizionale abbia inciso sulle performance dei dispositivi moderni. Il blocco di questi giorni attivato da Microsoft chiarisce però la complessità del problema, che non riguarda solo la velocità ma anche compatibilità, stabilità e gestione dell’hardware.

Le unità PCIe NVMe, introdotte oltre un decennio fa, sono progettate per operare con un modello a code multiple altamente parallelo, in grado di gestire fino a 64.000 code con 64.000 comandi ciascuna. Windows, tuttavia, ha a lungo continuato a trattare questi dispositivi come se fossero basati su SCSI, un protocollo nato per dischi meccanici con capacità di parallelismo estremamente limitate. Tale scelta ha introdotto un livello di traduzione che ha aumentato latenza e overhead computazionale, penalizzando soprattutto le operazioni random.

Il driver NVMe nativo nascosto in Windows

La situazione cambia con l’introduzione del nuovo driver nvmedisk.sys in Windows Server 2025, progettato per eliminare la conversione tra comandi NVMe e SCSI, permettendo un accesso diretto al dispositivo. Microsoft ha riprogettato lo stack di storage riducendo lock, sincronizzazioni e passaggi intermedi nel percorso I/O, con l’obiettivo di sfruttare appieno le caratteristiche hardware degli SSD più recenti.

Il driver, pur non attivo di default, risulta incluso anche nelle build recenti di Windows 11 25H2. Bastava modificare alcune chiavi di registro per forzarne l’attivazione, bypassando le limitazioni imposte dal sistema operativo. La procedura non era documentata per l’uso consumer, ma tecnicamente funzionava perché il codice necessario era già presente.

Già a inizio gennaio 2026 avevamo descritto la possibilità di usare il nuovo driver per le unità PCIe NVMe rimarcando però come la modifica potesse essere rischiosa su Windows 11.

I guadagni prestazionali e i limiti reali

I test condotti su sistemi reali mostrano miglioramenti significativi, soprattutto nelle operazioni di lettura e scrittura casuale. In scenari controllati si registrano incrementi fino al 65% nelle letture random 4K, accompagnati da una riduzione della latenza fino al 38% e da un calo dell’utilizzo CPU superiore al 10%.

Il motivo è facilmente intuibile: eliminando il layer di traduzione, il sistema evita passaggi ridondanti e può distribuire meglio le operazioni sulle code NVMe.

Anche le prestazioni in termini di IOPS (operazioni di input/output al secondo, cioè il numero di operazioni che un sistema di archiviazione riesce a gestire in un secondo) migliorano grazie alla nuova architettura, con incrementi dichiarati fino all’80% in determinati scenari operativi.

Non tutti i carichi di lavoro mostrano però lo stesso comportamento. Le operazioni sequenziali, già vicine ai limiti dell’interfaccia PCIe, registrano miglioramenti contenuti o nulli. In alcuni casi si osserva persino un peggioramento della latenza in scrittura su blocchi specifici, segno che l’ottimizzazione è focalizzata su scenari altamente paralleli piuttosto che su throughput lineare.

Compatibilità e problemi operativi

Il rovescio della medaglia emerge subito dopo l’attivazione forzata del nuovo driver attraverso il registro di sistema di Windows 11.

Molti strumenti di gestione SSD, progettati per interagire con dispositivi esposti come SCSI, non riconoscono più correttamente le unità. Alcuni software duplicano i dispositivi, altri perdono completamente la capacità di monitorare SMART o aggiornare il firmware.

Si aggiungono problemi più critici. In diversi casi il cambio di driver altera l’identificativo dell’unità, interferendo con applicazioni di backup e sistemi di cifratura. Sono stati segnalati anche scenari in cui il sistema non completa il boot oppure presenta anomalie nella gestione delle partizioni.

Queste incompatibilità non sono marginali. L’intero stack di storage di Windows, inclusi driver di terze parti e applicazioni enterprise, è stato costruito per anni attorno al modello SCSI. Cambiare improvvisamente il modello operativo implica una revisione ampia che coinvolge firmware, tool di diagnostica e software di sicurezza.

Perché Microsoft ha bloccato il workaround

Il blocco del trucco attraverso il registro di Windows si inserisce proprio nella cornice descritta al paragrafo precedente.

Consentire l’attivazione indiscriminata del driver può esporre milioni di sistemi a comportamenti imprevedibili, soprattutto in ambienti dove l’affidabilità conta più delle prestazioni pure. Microsoft ha quindi scelto di mantenere un approccio opt-in e controllato, limitando la funzionalità agli ambienti server, dove configurazione e validazione seguono processi più rigorosi.

La decisione riflette anche una strategia di transizione. L’adozione di NVMe nativo richiede aggiornamenti coordinati tra produttori di hardware, sviluppatori software e vendor di soluzioni enterprise. Un rilascio prematuro su larga scala rischierebbe di frammentare l’esperienza utente e generare problemi difficili da diagnosticare.

Come attivare lo stesso il trucco per velocizzare le unità SSD

L’introduzione del supporto NVMe nativo in Windows 11 segna comunque una svolta tecnica importante.

La presenza del driver nelle build di Windows 11 indica che l’integrazione lato client è già in fase avanzata, anche se non ancora pronta per la distribuzione generale. Il passaggio definitivo dipenderà dalla maturità dell’ecosistema software e dalla capacità di garantire retrocompatibilità.

Sebbene il metodo tramite registro di sistema non sia più valido, gli utenti possono ancora abilitare NVMe nativo tramite ViVeTool, un’utilità open source che attiva e disattiva funzionalità nascoste di Windows.

Per riattivare il supporto NVMe diretto in Windows 11 senza passare per il layer SCSI, si può usare il comando seguente (da impartire dalla finestra del terminale una volta nella cartella di ViVeTool):

vivetool /enable /id:60786016,48433719

Naturalmente, vanno messi in conto gli stessi rischi di compatibilità menzionati in precedenza. Inoltre, gli utenti che utilizzano BitLocker dovrebbero sospendere la protezione prima di tentare la modifica.

Da parte nostra, infine, osserviamo che vale la pena applicare il trucco solo con le unità SSD NVMe PCIe Gen 5. Con i supporti SSD Gen4/Gen3 la stabilità è inferiore e le prestazioni reali possono essere addirittura peggiori.

Non è ancora noto quando il supporto nativo per NVMe verrà rilasciato agli utenti di Windows 11 25H2 e 26H2.