Windows 11: come recuperare il pulsante password sparito dalla schermata di login

Vi trovate nella schermata di login di Windows 11 e non riuscite a trovare il pulsante per accedere al sistema usando la password dell’account? Niente paura. Non è soltanto un vostro problema. Microsoft ha confermato che l’aggiornamento KB5064081, rilasciato ad agosto 2025, e i successivi pacchetti di update possono rendere invisibile l’icona della password nella schermata di accesso.

Non tutti i sistemi Windows 11 sono soggetti al problema. Secondo Microsoft, l’anomalia si manifesta solo se più metodi di accesso risultano contemporaneamente abilitati sul computer, ad esempio password, PIN o riconoscimento biometrico. In questi casi, l’icona della password scompare, ma rimane funzionale: basta sapere dove cliccare.

Come riconoscere e aggirare il problema

Se alla comparsa della schermata di login, l’icona della password non fosse visibile, Microsoft consiglia di muovere il puntatore del mouse nella posizione in cui l’icona dovrebbe apparire: il pulsante nascosto per l’accesso con password diventa così selezionabile. Facendo clic sul pulsante invisibile si apre il campo per inserire la password.

Inserendo la password corretta, l’accesso al sistema avviene normalmente. La soluzione è ovviamente temporanea ma consente agli utenti di continuare a usare il login con password, anche se l’interfaccia sembra aver “cancellato” l’opzione.

Stando a quanto riferito, il bug interessa Windows 11 24H2 e Windows 11 25H2. Il problema non è l’assenza dell’icona, ma la sua invisibilità, confermata anche da Microsoft nella pagina di supporto ufficiale.

Al momento, Redmond non ha ancora rilasciato un aggiornamento correttivo. Gli utenti possono quindi fare affidamento alla soluzione temporanea per accedere con la password oppure servirsi delle modalità di accesso alternative, già configurate in precedenza.

Cosa fare se l’icona della password non fosse accessibile

Se l’icona per l’accesso con password continuasse a non essere accessibile dalla schermata di login, si può digitare Account nella casella di ricerca di Windows 11, scegliere Opzioni di accesso quindi disattivare l’opzione Per una maggiore sicurezza, consenti l’accesso a Windows Hello solo ad account Microsoft su questo dispositivo.

Effettuando una disconnessione dell’account utente in uso o riavviando il sistema, alla successiva comparsa della schermata di login, si dovrebbe poter fare clic su Opzioni di accesso e infine sul pulsante Password dell’account o Password dell’account Microsoft.