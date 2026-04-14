Microsoft non elimina Copilot da Windows 11: cambia solo nome

La promessa di rendere Windows 11 più “a misura di utente” e meno invasivo sul fronte delle funzionalità sospinte dall’AI ha acceso aspettative concrete tra utenti e addetti ai lavori. Microsoft ha presentato una linea di intervento che punta a correggere alcune criticità storiche del sistema operativo: aggiornamenti percepiti come troppo aggressivi, funzionalità rimosse senza valide alternative e, soprattutto, una presenza crescente dell’intelligenza artificiale in aree considerate “delicate”.

Già con l’introduzione di Windows 10, poi con Windows 11 e successivi aggiornamenti 23H2, 24H2 e 25H2, l’azienda ha progressivamente ampliato l’integrazione di servizi cloud e componenti intelligenti, fino ad arrivare all’inserimento dell’assistente AI Copilot nel sistema.

Notepad e la scomparsa del marchio Copilot

Avevamo raccontato della presunta decisione, maturata in casa Microsoft, di rimuovere Copilot da Windows 11 rendendolo un componente opzionale.

È vero: nelle build Insider più recenti, quindi all’interno delle versioni di anteprima di Windows 11, Microsoft ha rimosso ogni riferimento esplicito a Copilot nell’interfaccia. Il pulsante dedicato, tuttavia, risulta sostituito da un’icona generica di scrittura, apparentemente neutra, che continua comunque a offrire funzionalità avanzate basate su AI.

Il nuovo pannello consente operazioni come riscrittura del testo, sintesi automatica, modifica del tono e formattazione intelligente. Funzioni già note, ma ora presentate senza un marchio riconoscibile. Anche nell’app Impostazioni, la voce Funzionalità AI è stata rinominata in Funzionalità avanzate, con la possibilità di disattivare completamente queste caratteristiche.

In pratica, Microsoft prova a rendere l’AI meno invasiva sul piano comunicativo, lasciando però intatto il livello tecnico di integrazione.

La distanza tra aspettative e implementazione

Il malcontento emerso nelle ultime ore nasce da una lettura diversa delle promesse iniziali.

Molti utenti avevano interpretato le dichiarazioni di Microsoft come un ridimensionamento concreto della presenza dell’AI in Windows 11, se non una sua rimozione parziale. In realtà, la comunicazione ufficiale parlava di un uso più “intenzionale” e meno ridondante.

Il punto è che la differenza tra percezione e realtà si gioca su dettagli non banali. Per l’utente medio, eliminare il marchio Copilot non cambia l’esperienza se le funzionalità restano attive. Per chi lavora quotidianamente con il sistema operativo, invece, il problema è più profondo: controllo reale contro controllo percepito.

In pratica, Microsoft ha scelto una via intermedia. Riduce la visibilità del brand, semplifica l’interfaccia, ma continua a spingere sull’integrazione tecnologica. Una scelta comprensibile dal punto di vista industriale, considerando la competizione con altri attori del settore AI, ma meno convincente per chi chiede un sistema più prevedibile e meno automatizzato.

Limiti tecnici e implicazioni per sicurezza e privacy

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei componenti di base del sistema introduce non poche criticità.

La prima riguarda la trasmissione dei dati: anche se anonimizzati, i contenuti elaborati possono transitare verso server esterni. La seconda è legata alla superficie di attacco: ogni nuovo servizio integrato amplia il perimetro esposto.

Non si tratta di vulnerabilità nel senso classico del termine, ma di un aumento della complessità. Più componenti, più aggiornamenti, più dipendenze da servizi esterni. In scenari enterprise, questo si traduce in policy più rigide e spesso nella disattivazione completa delle funzionalità AI tramite criteri di gruppo o configurazioni MDM.

Un altro limite riguarda la prevedibilità: i modelli generativi non garantiscono sempre risultati corretti. Inserirli in strumenti di uso quotidiano come il Blocco note introduce una variabilità che, in certi ambiti professionali, può risultare problematica.

Nel caso del Blocco note e di altre applicazioni di sistema, le operazioni di elaborazione basate sui modelli AI non avvengono interamente in locale. Buona parte del lavoro è delegata a servizi remoti, con implicazioni evidenti su privacy e latenza. L’impostazione che permette di disattivare l’integrazione AI non elimina il codice, ma impedisce l’attivazione delle chiamate ai servizi corrispondenti.

Disattivare l’interfaccia non equivale a rimuovere il supporto sottostante: il componente software che guida le funzionalità AI resta presente e aggiornabile tramite Windows Update. Verosimilmente, lo script che permette di disattivare i componenti AI in Windows 11 continuerà a tornare utile.