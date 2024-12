Windows 11 dice addio a una piccola ma utile funzionalità

Come riportato in un post sul blog ufficiale di Microsoft pubblicato ieri, gli utenti di Windows 11 dovranno dire addio a una piccola ma utile funzionalità del sistema operativo.

Stiamo parlando del menu delle azioni suggerite, strumento che offre possibili azioni correlate quando un utente copia elementi come numeri di telefono o date, suggerendo agli stessi il passaggio successivo più logico. Microsoft ha introdotto questa funzione con un aggiornamento del suo OS nel 2022.

Il taglio di questa feature potrebbe facilmente essere collegata all’ormai imminente rilascio di Click To Do, strumento che offre qualcosa di molto simile ma con una marcia in più, soprattutto visto il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Piccolo taglio per Windows 11 in vista del rilascio di Click To Do

Nonostante ciò va ricordato anche come Click To Do sarà disponibile per PC Copilot+: ciò significa che questo taglio potrebbe creare una lacuna per chi non possiede un computer adeguato. La mossa della compagnia di Redmond, oltre a far risparmiare tempo e risorse agli sviluppatori, può rappresentare un ulteriore piccolo incentivo per gli utenti ad aggiornare il proprio hardware.

Va comunque sottolineato come Microsoft non eliminerà del tutto questo menu, limitandosi a deprecarlo. Ciò significa che non sarà più supportato attivamente dagli sviluppatori, con gli utenti che possono continuare a usarlo ma con la possibilità che causi malfunzionamenti o altri problemi.

Questo addio non è di certo l’ultimo che ha caratterizzato gli ultimi mesi per quanto riguarda l’ecosistema Windows. Oltre alla fine del Pannello di controllo, sacrificato per puntare sull’app Impostazioni, Microsoft ha smesso di aggiornare WordPad dal primo settembre 2024, salutando così uno strumento che ha accompagnato il sistema operativo per decenni.