Windows 11, due bug dopo gli ultimi aggiornamenti fanno scoppiare le polemiche

Un aggiornamento facoltativo di Windows 11 sta facendo emergere due problemi distinti che è importante non confondere.

La patch KB5120998, rilasciata il 27 agosto 2026 per Windows 11 24H2 e 25H2, aggiorna le build rispettivamente alla 26100.9278 e alla 26200.9278. Essendo una preview update, la sua installazione non è obbligatoria.

Dopo il rilascio sono arrivate segnalazioni sulla personalizzazione del puntatore del mouse, mentre Microsoft ha confermato un’anomalia di Defender che può mostrare un falso avviso sulla protezione antivirus. Le due situazioni hanno origini diverse: il problema del cursore è associato a KB5120998, mentre il comportamento di Defender riguarda gli aggiornamenti del motore di sicurezza e interessa più versioni di Windows.

Cosa cambia con KB5120998 e il problema del mouse

Microsoft distribuisce KB5120998 come aggiornamento cumulativo preview per Windows 11 24H2 e 25H2. Il problema più evidente riguarda alcune impostazioni del puntatore: su determinati sistemi, dopo l’installazione, aspetto e animazioni possono tornare ai valori standard. Le segnalazioni includono anche casi in cui un cursore ad alta risoluzione viene sostituito da un puntatore bianco più grande. Il sistema può quindi funzionare normalmente, mentre la personalizzazione del mouse non viene applicata.

Microsoft ha riconosciuto l’anomalia nella documentazione Windows Release Health e sta raccogliendo dati tramite Feedback Hub. Al momento non è indicata una causa tecnica definitiva. Le informazioni disponibili limitano il problema ai client Windows 11 24H2 e 25H2; Windows Server non risulta coinvolto nel bug del mouse. Alcuni utenti hanno inoltre riferito uno sfondo nero al posto del wallpaper configurato, ma Microsoft non lo ha incluso tra i problemi confermati della patch. Questo evita di attribuire automaticamente a KB5120998 ogni anomalia comparsa dopo l’aggiornamento.

Il falso avviso di Defender ha un’origine diversa

Il secondo problema non è legato alla patch di Windows. Microsoft ha confermato che alcuni dispositivi possono mostrare il messaggio secondo cui Microsoft Defender Antivirus sarebbe disattivato, anche quando il componente continua a essere attivo. L’avviso può comparire all’avvio e ripresentarsi in modo intermittente. La sua presenza non dimostra quindi, da sola, che la protezione in tempo reale sia stata realmente interrotta.

L’anomalia è associata agli aggiornamenti recenti di Defender Antivirus e può interessare diverse versioni supportate di Windows e Windows Server, non soltanto 24H2 e 25H2. Per verificare lo stato effettivo della protezione, Microsoft indica che è possibile controllare Windows Security; per una verifica più approfondita, PowerShell offre il cmdlet Get-MpComputerStatus, con informazioni come AntivirusEnabled e RealTimeProtectionEnabled.

La differenza tra i due problemi ha anche una conseguenza pratica. Disinstallare KB5120998 può essere una scelta da valutare se il bug del mouse compromette il lavoro, ma non costituisce necessariamente una soluzione al falso avviso di Defender. Per quest’ultimo Microsoft sta preparando una correzione attraverso un futuro aggiornamento del prodotto antivirus, mentre per il problema del cursore la causa è ancora sotto indagine.

Nel frattempo, la natura facoltativa di KB5120998 rende ragionevole un approccio prudente sui PC utilizzati per lavoro. Le preview update consentono di provare in anticipo correzioni e miglioramenti, ma possono anche evidenziare regressioni non ancora emerse su tutte le configurazioni. Chi ha già installato la patch può segnalare il problema del mouse tramite Feedback Hub e controllare nuovamente le impostazioni di personalizzazione. Chi vede il falso avviso di Defender dovrebbe invece verificare lo stato reale della protezione prima di modificare la configurazione del sistema.