Windows 11 cambia la Taskbar: barra delle applicazioni torna spostabile e ridimensionabile dopo 5 anni

La barra delle applicazioni o Taskbar è da sempre uno degli elementi più riconoscibili dell’interfaccia di Windows. Contiene il pulsante Start, ospita le icone delle applicazioni in esecuzione e collegamenti diretti ai programmi più usati, nonché una traybar con i riferimenti a funzioni di sistema, programmi attivi e app in esecuzione in background.

Dalla sua introduzione con Windows 95, fino alle evoluzioni più recenti, la barra delle applicazioni ha svolto un ruolo centrale nella gestione delle finestre e nell’accesso rapido alle funzionalità del sistema. Con il passaggio a Windows 11, tuttavia, Microsoft ha scelto una direzione più rigida sul piano della personalizzazione, eliminando opzioni storiche come lo spostamento della barra sui lati dello schermo. La decisione che ha generato critiche soprattutto tra utenti esperti e in ambienti professionali: Microsoft si è difesa sostenendo che il posizionamento della barra dei menu in verticale e in cima allo schermo era sfruttato da un insieme esiguo di utenti.

Incredibilmente, a distanza di quasi 5 anni dal debutto di Windows 11, Microsoft sembra aver recepito il malcontento: nuove build interne mostrano un ritorno a funzionalità già presenti in Windows 10, con un approccio più flessibile per la gestione della Taskbar. Le novità riguardano due aspetti chiave: la possibilità di modificare dimensioni e posizione della barra delle applicazioni, con implicazioni concrete sull’usabilità del sistema in scenari desktop e mobile.

Ridimensionamento della barra delle applicazioni di Windows 11

Nelle attuali di Windows 11, l’altezza della barra delle applicazioni è fissa e non modificabile tramite interfaccia grafica, costringendo spesso l’utente a ricorrere strumenti di terze parti. L’ottimo Windhawk, ad esempio, ha dimostrato da tempo che attraverso semplici modifiche in-memory sulle librerie di sistema di Windows 11, è possibile ridimensionare e spostare la barra delle applicazioni secondo le proprie necessità.

Le nuove implementazioni introducono una modalità compatta che agisce su più livelli: non si limita a ridurre l’altezza della barra, ma interviene anche sulla dimensione delle icone e sulla densità delle informazioni visualizzate.

Nella configurazione ridotta, elementi come data e ora sono compressi su una singola riga; anche il pulsante dei widget e altri indicatori subiscono una semplificazione visiva.

Dal punto di vista tecnico, il comportamento ricalca quanto già visto in Windows 10: il sistema modifica i parametri di rendering della UI attraverso le API interne di ShellExperienceHost , adattando dinamicamente margini e spaziature. Il risultato è una gestione più efficiente dello spazio, particolarmente utile su display con diagonale ridotta o risoluzioni limitate.

Non si tratta solo di un miglioramento estetico: su notebook compatti o dispositivi 2-in-1, recuperare anche pochi pixel in verticale può fare la differenza nella visualizzazione di applicazioni complesse o interfacce Web dense di contenuti.

Eppure, tramite Windows App è possibile eseguire Windows 11 su Android (via Desktop remoto o RDP, s’intende…): il risultato è davvero notevole. Una migliore gestione della barra delle applicazioni, consente di migliorare l’esperienza utente anche per chi usa queste soluzioni.

Taskbar spostabile in Windows 11: ritorno a una funzione storica

Il secondo cambiamento annunciato dal responsabile della divisione Windows, Pavan Davuluri, introduce nuovamente la possibilità di spostare la barra delle applicazioni. Windows 11, fin dalla sua versione iniziale, ha imposto una posizione fissa nella parte inferiore dello schermo, eliminando una caratteristica presente da decenni.

Le nuove build consentono di collocare la Taskbar su quattro lati: inferiore, superiore, sinistro e destro. A differenza di Windows 10, però, il meccanismo di spostamento non avviene tramite trascinamento diretto: l’utente deve intervenire dalle impostazioni di sistema, nella sezione dedicata alla barra delle applicazioni.

Microsoft sembra voler evitare modifiche accidentali alla disposizione della barra, privilegiando un approccio più controllato. Nelle versioni di sviluppo esiste un menu provvisorio accessibile con il tasto destro, ma non è detto che quell’impostazione sia conservata nella versione stabile del sistema operativo.

Sotto il profilo architetturale, la gestione della posizione richiede un adattamento dinamico dei componenti della shell. Elementi come il pannello delle impostazioni rapide, la ricerca di sistema e il widget devono ricalcolare la propria posizione e orientamento in base all’ancoraggio della Taskbar: il sistema utilizza layout responsive per garantire coerenza visiva in tutte le configurazioni.

Priorità di sviluppo e roadmap

Le informazioni provenienti dalle build interne indicano che lo spostamento della Taskbar è considerato una funzionalità ad alta priorità. All’interno del ciclo di sviluppo, Microsoft classifica questa opzione come “Priority 0“, riservata agli interventi ritenuti essenziali per il rilascio. È quanto meno curioso che dopo anni di richieste ignorate, Redmond abbia improvvisamente deciso di rendere la personalizzazione della barra delle applicazioni una questione prioritaria.

L’intento sembra comunque essere quello di rendere Windows 11 più “digeribile” da chi utilizza configurazioni avanzate o flussi di lavoro consolidati. Molti utenti professionali hanno infatti continuato a preferire Windows 10 proprio per la maggiore libertà di personalizzazione.

Chi utilizza monitor ultrawide, ad esempio, spesso preferisce una barra verticale per ridurre lo spazio occupato in altezza. Allo stesso modo, le configurazioni multi-monitor traggono vantaggio dalla possibilità di adattare l’interfaccia alle caratteristiche specifiche di ciascun display.

Resta da valutare l’effettiva implementazione delle possibilità di intervento sulla barra delle applicazioni all’interno delle versioni finali, ma la direzione appare ormai definita.