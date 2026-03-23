Windows 11, update KB5085516 urgente risolve bug login account Microsoft

Un aggiornamento correttivo distribuito fuori dall’abituale ciclo di rilascio del Patch Tuesday Microsoft (secondo martedì del mese) ha attirato l’attenzione degli amministratori IT e degli utenti Windows più attenti. Si tratta di KB5085516, una patch destinata a Windows 11 24H2 e 25H2, pubblicata per risolvere un malfunzionamento critico introdotto pochi giorni prima con l’aggiornamento cumulativo KB5079473 di marzo 2026.

Il problema, legato all’autenticazione degli account Microsoft, ha compromesso l’accesso a numerose applicazioni cloud-native. La crescente adozione di servizi basati su identità centralizzate rende questo tipo di errore particolarmente impattante, soprattutto negli ambienti aziendali dove strumenti come Teams, OneDrive e Microsoft 365 rappresentano componenti operativi fondamentali.

Origine tecnica del problema di autenticazione

Il malfunzionamento corretto con l’aggiornamento KB5085516 si manifesta durante il processo di login nelle applicazioni che utilizzano un account Microsoft per autenticarsi.

Nonostante la presenza di una connessione Internet attiva, il sistema restituisce errori che indicano l’assenza di rete. In molti casi compare il codice 0x800704cf , tipicamente associato a problemi di connettività, ma in questo scenario scollegato da reali interruzioni della rete.

L’anomalia sembra legata a uno stato incoerente del layer di networking interno a Windows. In particolare, alcune condizioni di inizializzazione della connettività – ad esempio un riavvio del sistema senza accesso immediato alla rete – possono portare il sistema operativo a mantenere uno stato errato. In questa condizione, i servizi che gestiscono l’autenticazione cloud non riescono a stabilire sessioni valide con i server Microsoft, bloccando di fatto l’accesso alle applicazioni.

Il problema non riguarda il funzionamento locale delle app. Programmi come Word o PowerPoint continuano a funzionare in modalità offline, ma operazioni che richiedono accesso ai servizi online – come il download di modelli o font – falliscono. Lo stesso comportamento si osserva in OneDrive, Teams e Outlook, dove l’impossibilità di autenticarsi impedisce la sincronizzazione e l’accesso ai dati.

Caratteristiche dell’aggiornamento KB5085516

Per correggere la situazione, Microsoft ha rilasciato la patch KB5085516 come aggiornamento “out-of-band”, ovvero al di fuori del ciclo mensile standard. Questa modalità di distribuzione è storicamente riservata a problemi considerati critici ma non necessariamente diffusi su larga scala.

L’aggiornamento porta Windows 11 alla build 26200.8039 su 25H2 e 26100.8039 su 24H2. Il pacchetto ha dimensioni contenute e richiede circa cinque minuti per il download e altri cinque-sette minuti per l’installazione completa, variabili in base alla configurazione hardware.

A differenza delle patch cumulative standard, KB5085516 non viene installato automaticamente tramite Windows Update. L’utente deve avviare manualmente il processo oppure scaricare il file .msu corrispondente dal Microsoft Update Catalog per un’installazione offline.

Ambito di impatto e condizioni di manifestazione

Microsoft ha chiarito che il difetto non colpisce tutti i dispositivi in modo uniforme. La comparsa dipende da specifiche condizioni di rete e dallo stato del sistema al momento dell’avvio. In alcuni casi il problema si risolve temporaneamente senza interventi, ma può ripresentarsi al riavvio.