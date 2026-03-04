Windows 12 cambia tutto: AI integrata, nuovi requisiti hardware e lancio previsto nel 2026

Una nuova generazione di Windows sembra avvicinarsi, anche se Microsoft non ha ancora presentato ufficialmente il successore di Windows 11. Documenti interni sfuggiti alle maglie dell’azienda di Redmond, riferimenti nel codice e dichiarazioni di partner hardware stanno delineando un progetto molto più ambizioso di un semplice aggiornamento di sistema. L’iniziativa, identificata internamente con il nome in codice Hudson Valley Next, suggerisce una revisione strutturale dell’architettura del sistema operativo e un’integrazione dell’intelligenza artificiale direttamente nel cuore della piattaforma. Che potrebbe chiamarsi Windows 12.

Il timing con cui emergono le nuove indiscrezioni non è casuale. Il primo anno di supporto esteso ESU (Extended Security Updates) di Windows 10 (gratuito per un’ampia fetta di utenti) è destinato a terminare a ottobre 2026, con la possibilità per le aziende di prolungarlo a pagamento per ulteriori 2 anni. Nello stesso periodo l’industria dei semiconduttori si appresta a lanciare sul mercato una nuova generazione di chip con acceleratori dedicati all’intelligenza artificiale, come le famiglie Intel Core Ultra e AMD Ryzen AI.

In tale scenario, il prossimo Windows 12 potrebbe coincidere con un ciclo di rinnovo hardware su larga scala e ridefinire il ruolo del sistema operativo nel PC moderno. Confermando le indiscrezioni che avevamo pubblicato in passato sull’uscita a ottobre 2026.

Il progetto Hudson Valley Next (Windows 12?) e l’architettura CorePC

Le informazioni più consistenti riguardano la nuova struttura tecnica del sistema, basata su un’architettura denominata CorePC.

L’obiettivo è superare l’impostazione monolitica delle versioni tradizionali di Windows attraverso una suddivisione più rigorosa dei componenti del sistema. In questa architettura, il sistema operativo è separato in blocchi isolati, con partizioni di sola lettura dedicate al nucleo del sistema e aree indipendenti per applicazioni e dati utente.

Il principio tecnico alla base di CorePC è noto come state separation. In pratica, il sistema centrale rimane immutabile durante l’esecuzione, mentre le modifiche operate da applicazioni o driver avvengono in aree isolate. Un approccio simile è già utilizzato in piattaforme mobili come Android e iOS. Applicato a Windows, consente aggiornamenti più rapidi e riduce il rischio che software di terze parti comprometta componenti critici del sistema.

Una conseguenza diretta della modularità è la possibilità di creare varianti molto diverse del sistema operativo partendo dalla stessa base. Microsoft potrebbe distribuire configurazioni leggere per dispositivi economici, versioni ottimizzate per tablet e modelli completi destinati a workstation o PC da gioco. La modularità permetterebbe anche aggiornamenti più granulari, con patch distribuite solo per i componenti effettivamente coinvolti.

L’intelligenza artificiale come componente nativo del sistema

Le informazioni trapelate indicano che il prossimo Windows non tratterà l’AI come un semplice strumento opzionale.

Il sistema dovrebbe integrare direttamente nei processi fondamentali funzionalità basate su modelli linguistici e analisi contestuale. Il ruolo principale sarebbe affidato a Microsoft Copilot, destinato a evolversi da assistente a vero livello di orchestrazione del sistema.

La presenza di Copilot nel sistema operativo consentirebbe operazioni che oggi richiedono software separati. Il sistema potrebbe produrre riassunti automatici dei documenti aperti, suggerire file correlati durante la scrittura di un testo o classificare automaticamente i contenuti archiviati nel computer. Un altro elemento chiave è la ricerca semantica, in cui l’utente descrive il contenuto di un file anziché ricordarne il nome esatto.

L’intelligenza artificiale sarebbe utilizzata anche per automatizzare la gestione del sistema. Profili di prestazioni adattivi potrebbero modificare dinamicamente consumo energetico e distribuzione delle risorse hardware in base alle applicazioni in esecuzione. Questo tipo di ottimizzazione è particolarmente rilevante per i portatili di nuova generazione progettati per carichi di lavoro basati su modelli AI.

Requisiti hardware e il ruolo delle NPU

Uno degli aspetti più discussi riguarda i possibili requisiti hardware del nuovo sistema operativo. Diverse indiscrezioni indicano che alcune funzionalità avanzate richiederanno la presenza di una NPU (Neural Processing Unit), unità di elaborazione neurale progettata per eseguire operazioni di machine learning direttamente sul dispositivo. La soglia indicata da diverse fonti è di circa 40 TOPS (trillion operations per second), valore considerato sufficiente per eseguire modelli di intelligenza artificiale locali senza compromettere l’autonomia energetica.

Il passaggio a un’elaborazione AI locale risponde a diverse esigenze tecniche. L’esecuzione sul dispositivo riduce la latenza rispetto ai servizi cloud, evita trasferimenti continui di dati e limita il consumo di banda.

I chip di ultima generazione integrano già acceleratori di questo tipo: Intel li ha introdotti con l’architettura Meteor Lake e Core Ultra, mentre AMD ha adottato un approccio simile con la piattaforma Ryzen AI. Dispositivi privi di NPU potrebbero comunque eseguire il sistema operativo, ma con funzionalità limitate o con maggiore dipendenza dal cloud.

Alcune indiscrezioni indicano anche requisiti più elevati per memoria e archiviazione, con configurazioni che privilegiano almeno 16 GB di RAM e unità SSD NVMe ad alte prestazioni per supportare i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

Windows 12: un’interfaccia utente ripensata per ricerca e automazione

Le prime immagini circolate online mostrano una revisione significativa dell’interfaccia grafica. La barra delle applicazioni appare separata dal bordo dello schermo con un effetto flottante, mentre alcune informazioni di sistema, come notifiche e orologio, sono spostate nella parte superiore del desktop.

Al centro della nuova interfaccia sarebbe presente una barra di ricerca permanente collegata direttamente a Copilot. In questo scenario la ricerca diventa il punto principale di interazione con il sistema operativo. L’utente non si limita più a lanciare applicazioni, ma descrive azioni o contenuti e lascia al sistema il compito di individuare file, impostazioni o strumenti necessari.

Il nuovo layout sembra progettato per adattarsi sia all’uso tradizionale con mouse e tastiera sia ai dispositivi ibridi con schermo touch.

Anche funzioni già presenti in Windows 11, come Snap Layouts e desktop virtuali, potrebbero essere integrate con suggerimenti automatici basati sulle attività correnti.

Sicurezza e modello zero-trust nel sistema operativo

Un’altra area in cui si prevedono cambiamenti riguarda la sicurezza. L’architettura modulare permette di isolare in modo più rigoroso componenti critici del sistema operativo, riducendo la superficie di attacco. Alcune indiscrezioni suggeriscono una maggiore integrazione con modelli di sicurezza basati su zero-trust, già diffusi negli ambienti aziendali.

Il concetto prevede che nessun componente del sistema sia più considerato implicitamente affidabile. Ogni accesso alle risorse deve essere verificato tramite autenticazione e politiche di autorizzazione. In un sistema operativo desktop questo potrebbe tradursi in una separazione più rigida tra processi di sistema, driver e applicazioni.

L’elaborazione locale delle funzioni AI potrebbe inoltre contribuire alla protezione dei dati personali e riservati. Invece di inviare continuamente informazioni ai servizi cloud, parte dell’analisi avverrebbe direttamente sul dispositivo, mantenendo documenti e attività dell’utente all’interno del computer.

Gaming, cloud e nuovi modelli di distribuzione

Il settore dei videogiochi rimane uno dei pilastri della piattaforma Windows. Il nuovo sistema operativo dovrebbe includere ulteriori ottimizzazioni per DirectStorage, tecnologia che permette alle GPU di accedere direttamente ai dati archiviati su SSD NVMe riducendo i tempi di caricamento nei giochi.

Parallelamente, Microsoft sta lavorando a un’integrazione sempre più stretta tra Windows e i servizi Xbox. Funzioni basate sull’intelligenza artificiale potrebbero analizzare le prestazioni durante il gameplay e suggerire automaticamente impostazioni grafiche ottimali. Anche il cloud gaming potrebbe beneficiare di latenze ridotte e di una gestione più efficiente delle risorse di rete.

Tra le ipotesi discusse emerge anche la possibilità di servizi premium legati all’infrastruttura Windows 365. In questo scenario il sistema operativo rimarrebbe acquistabile con licenza tradizionale, mentre funzionalità avanzate basate su AI o capacità di calcolo cloud potrebbero essere offerte tramite abbonamento.

Il possibile superciclo del mercato PC

L’insieme di questi elementi – fine del supporto di Windows 10, nuovi requisiti hardware e integrazione dell’intelligenza artificiale – potrebbe innescare un significativo ciclo di rinnovo dei computer.

Resta tuttavia un elemento di incertezza: Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente il sistema operativo né confermato il nome commerciale definitivo.

Anche i dettagli su requisiti minimi, politiche di aggiornamento e modelli di licenza restano aperti. Le informazioni disponibili derivano da riferimenti nel codice, dichiarazioni di partner hardware e analisi della direzione strategica intrapresa dall’azienda.

Se le indicazioni troveranno conferma, la prossima generazione di Windows potrebbe segnare una trasformazione profonda della piattaforma PC, con un sistema operativo progettato attorno all’intelligenza artificiale, a un’architettura modulare e a nuove classi di hardware dedicate.