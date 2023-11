Windows App: per gestire a distanza i sistemi basati sul cloud

Il cloud è sempre più protagonista dell’offerta Microsoft. Un’ulteriore conferma consiste nel lancio della nuova Windows App, un’applicazione scaricabile dal Microsoft Store che vuole rappresentare una semplice porta di accesso ai sistemi Azure Virtual Desktop, Windows 365, Dev Box e RPA consentendone la gestione da client Windows, iOS, iPadOS e tramite interfaccia Web. A breve arriverà anche la versione destinata ai dispositivi Android.

Le piattaforme e i servizi che gestisce Windows App

Azure Virtual Desktop, precedentemente noto come Windows Virtual Desktop, è un servizio di virtualizzazione che consente di eseguire desktop e applicazioni virtuali da remoto, offrendo agli utenti l’esperienza di Windows 10 e Windows 11 multi-session.

Windows 365 è un servizio basato sul cloud che crea permette di accedere da remoto a una macchina virtuale, ospitata sui server Microsoft, utilizzando un normale PC. Come abbiamo già visto, gli utenti possono utilizzare thin-client ovvero dispositivi dotati di una configurazione hardware mediocre perché tutta la potenza computazionale è spostata sul cloud.

Ogni istanza cloud di Windows 365 è assegnata al singolo utente ed è possibile accedere ai vantaggi in termini di produttività, sicurezza e collaborazione offerti da Microsoft 365.

Con Microsoft Dev Box, invece, è possibile creare workstation per lo sviluppo sul cloud, ad alte prestazioni, sicure e specifiche per progetti. Il servizio permette di allestire configurazioni “ad hoc” per le esigenze degli sviluppatori, ottimizzate per il codice che ciascun programmatore deve scrivere.

Infine, RPA (Robotic Process Automation) è una tecnologia che consente di automatizzare compiti manuali e ripetitivi utilizzando flussi sviluppati con Power Automate. Questa capacità di automazione consente di connettere sistemi nuovi e vecchi riducendo i compiti grazie all’automazione basata sull’interfaccia utente.

RPA è particolarmente adatto per automatizzare processi basati su regole, nei settori della finanza, dell’approvvigionamento, dell’assistenza sanitaria, della contabilità, del servizio clienti e risorse umane.

Dove sta guardando Microsoft con Windows App

Allo stato attuale, Windows App è – così come Dev Home – un’altra applicazione progettata per migliorare l’esperienza degli sviluppatori e degli utenti aziendali che utilizzano la suite Microsoft di servizi cloud remoti. In prospettiva, tuttavia, Windows App ambisce a sostituire il software Desktop remoto di Windows che da tempo non ha fatto registrare aggiornamenti, neppure in Windows 11.

Come evidenziato in precedenza, l’obiettivo di Microsoft consiste nel permettere l’utilizzo di installazioni di Windows 11 basate sul cloud da qualunque dispositivo. Con Windows App si possono gestire le istanze remote del sistema operativo grazie anche al supporto delle tecnologie di streaming più recenti e performanti, con la possibilità di richiedere l’upscaling o il downscaling in modo da ottimizzare la risoluzione sulla base del dispositivo client in uso.