WindTre: fibra con GB mobile illimitati e Amazon Prime per 1 anno a 24,99€

Per chi è alla ricerca di un’offerta per avere Internet a casa con molti altri servizi aggiuntivi veramente notevoli, potrebbe ragionare sulla proposta di WindTre.

L’operatore mette a disposizione fibra ultra veloce, chiamate illimitate, GB illimitati per le sim WindTre e 1 anno di Amazon Prime gratis al prezzo in promo di 24,99€ invece di 27,99€ al mese. Vediamo più nello specifico cosa include questo piano tariffario.

WindTre esagera con la sua fibra e tutto illimitato in super promo

Partiamo dalla fibra: si tratta di una connessione fino a 2,5 Gigabit, con modem WiFi 7 incluso. In casa la velocità di streaming, sessioni gaming e della navigazione online dei tuoi dispositivi sarà impeccabile, grazie anche alla maggiore copertura assicurata.

Ad essere illimitati sono anche i GB delle sim WindTre, così come le chiamate verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili in Italia. E poi il grande regalo dell’operatore è un anno di Amazon Prime incluso gratuitamente. Potrai vedere le migliori serie TV, i film e le partite della Champions League 2025-2026.

L’abbonamento potrà essere gestito direttamente tramite l’app WindTre, e l’attivazione è completamente gratuita (così come la consegna del modem). E in caso di guasti hai sempre un’assistenza puntuale.

Ribadiamo la promozione del momento: attivando l’offerta sul sito di WindTre potrai usufruire di uno sconto pari a 3€ al mese rispetto al prezzo originario, ovvero 24,99€ invece di 27,99€