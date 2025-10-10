WindTre: fibra con GB mobile illimitati e Amazon Prime per 1 anno a 24,99€

Fibra ultra veloce, GB illimitati per le SIM, chiamate illimitate e 1 anno di Amazon Prime gratis a 24,99€: ecco l'offerta di WindTre.
Edoardo Damato
Pubblicato il 10 ott 2025
Per chi è alla ricerca di un’offerta per avere Internet a casa con molti altri servizi aggiuntivi veramente notevoli, potrebbe ragionare sulla proposta di WindTre.

L’operatore mette a disposizione fibra ultra veloce, chiamate illimitate, GB illimitati per le sim WindTre e 1 anno di Amazon Prime gratis al prezzo in promo di 24,99€ invece di 27,99€ al mese. Vediamo più nello specifico cosa include questo piano tariffario.

WindTre esagera con la sua fibra e tutto illimitato in super promo

Partiamo dalla fibra: si tratta di una connessione fino a 2,5 Gigabit, con modem WiFi 7 incluso. In casa la velocità di streaming, sessioni gaming e della navigazione online dei tuoi dispositivi sarà impeccabile, grazie anche alla maggiore copertura assicurata.

Ad essere illimitati sono anche i GB delle sim WindTre, così come le chiamate verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili in Italia. E poi il grande regalo dell’operatore è un anno di Amazon Prime incluso gratuitamente. Potrai vedere le migliori serie TV, i film e le partite della Champions League 2025-2026.

L’abbonamento potrà essere gestito direttamente tramite l’app WindTre, e l’attivazione è completamente gratuita (così come la consegna del modem). E in caso di guasti hai sempre un’assistenza puntuale.

Ribadiamo la promozione del momento: attivando l’offerta sul sito di WindTre potrai usufruire di uno sconto pari a 3€ al mese rispetto al prezzo originario, ovvero 24,99€ invece di 27,99€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

