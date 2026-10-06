Scrivi un prompt e ottieni un'app .NET completa: XAML.io porta il vibe coding su C# e WPF

Descrivere un’applicazione in linguaggio naturale e ottenere pochi minuti dopo un progetto funzionante non è più fantascienza. Con XAML.io, Userware porta il modello “prompt-to-app” direttamente nel mondo .NET: l’agente AI crea file C# e XAML, compila il progetto, interpreta gli errori prodotti dal compilatore e prova a correggerli autonomamente. A differenza di altri generatori, il risultato non resta confinato dentro un formato proprietario, ma assume la forma di una normale soluzione .NET 10 che lo sviluppatore può scaricare, aprire con Visual Studio, VS Code o Rider e continuare a gestire con strumenti tradizionali.

Uno strumento come XAML.io risulta particolarmente rilevante per chi lavora con software desktop Microsoft. WPF (Windows Presentation Foundation) risale all’epoca di .NET Framework 3.0, arrivato nel 2006, e ha costruito gran parte del suo modello di interfaccia sul linguaggio dichiarativo XAML, affiancato normalmente da C# e code-behind (file C# associato a una pagina XAML che contiene la logica e gestisce eventi e comportamento dell’interfaccia). Quasi 20 anni dopo, WPF resta supportato in .NET, anche se Microsoft ricorda che il framework grafico continua a essere legato a Windows.

Da una descrizione testuale a C# e XAML compilabili

XAML.io tenta di separare almeno in parte il patrimonio di codice dalla piattaforma originaria: l’IDE (Integrated Development Environment) gira nel browser, usa OpenSilver come livello di compatibilità e permette di destinare lo stesso progetto anche al Web e, con un modello di esecuzione differente, a Windows, macOS e Linux.

Non si tratta quindi di un ambiente costruito intorno a un runtime sperimentale: XAML.io prova piuttosto a innestare generazione AI, compilazione WebAssembly e progettazione visuale sopra strumenti e formati già familiari agli sviluppatori .NET.

L’agente di XAML.io riceve un obiettivo, crea o modifica i file necessari, avvia una build, legge le informazioni diagnostiche del compilatore e interviene nuovamente se trova errori. Il ciclo può ripetersi più volte senza che l’utente debba copiare messaggi di errore dentro una chat.

Un assistente che produce codice in una finestra separata conosce soltanto ciò che gli viene fornito; un agente integrato nell’ambiente di sviluppo può invece verificare immediatamente se una modifica rompe riferimenti, namespace, firme dei metodi o dipendenze tra file. Roslyn, l’infrastruttura di compilazione C# usata anche dagli strumenti Microsoft, diventa quindi parte del ciclo di verifica.

Una build riuscita non certifica però il pieno funzionamento dell’applicazione: il compilatore può accorgersi di un tipo inesistente o di una chiamata incompatibile, non di un pulsante che esegue l’operazione sbagliata o di una gestione dello stato incoerente. Gli stessi sviluppatori di XAML.io insistono infatti sulla necessità di trattare il lavoro dell’agente come quello di un collega, senza quindi mai astenersi da un attento ruolo di supervisione.

Il test con un clone di Paint per Windows 98

Per mostrare fin dove può arrivare l’automazione, Userware ha sottoposto al sistema una richiesta piuttosto impegnativa: ricreare l’applicazione Paint con l’aspetto di Windows 98. L’agente ha ricevuto un solo prompt e, secondo i dati pubblicati dal progetto, ha lavorato per 42 minuti producendo circa 3.500 righe di C# e XAML.

Il test è interessante perché un programma di disegno richiede diverse componenti che devono essere orchestrate: gestione del puntatore, strumenti di disegno, selezioni, tavolozza, menu, finestre di dialogo e stato dell’applicazione. Per quella prova XAML.io ha utilizzato GPT-6 Astra con livello di ragionamento High; il costo dichiarato dell’intera esecuzione è di circa 57 dollari.

Generare centinaia o migliaia di righe con un agente che continua a leggere file, compilare e correggere non equivale a una singola richiesta rivolta a un chatbot.

A ogni iterazione possono crescere sia il materiale da analizzare sia il numero di token elaborati: XAML.io affronta il problema mostrando per ogni richiesta modello utilizzato, consumo e costo. Un intervento ridotto può costare pochi centesimi; una funzionalità consistente, secondo gli esempi forniti dal team, può richiedere da 1 a 5 dollari con i modelli più avanzati.

L’esempio di Paint rappresenta volutamente un caso limite: la stessa richiesta, eseguita una seconda volta, non produce necessariamente codice identico e neppure un uguale comportamento.

Compilazione nel browser: cosa rimane sul PC

L’architettura diventa più interessante osservando dove avvengono le varie operazioni.

La normale modifica dei file, la compilazione e l’esecuzione del progetto continuano a svolgersi in locale nel browser: XAML.io utilizza WebAssembly per eseguire l’ambiente .NET necessario all’IDE e alla compilazione.

Quando entra in gioco l’agente AI, però, il modello cambia. Le attività possono durare parecchi minuti e richiedere una successione di edit, build e correzioni; XAML.io le esegue quindi dentro un ambiente cloud temporaneo e isolato. I file necessari sono inviati a quell’ambiente e al fornitore del modello selezionato. L’AI è facoltativa: senza l’agente, secondo Userware, il codice continua a rimanere nel browser.

Le applicazioni generate con XAML.io possono essere eseguite sia nel browser sia come programmi desktop per Windows, macOS e Linux.

Sul Web entra in gioco OpenSilver: il codice C# gira tramite .NET e WebAssembly, mentre l’interfaccia XAML è tradotta in elementi HTML e SVG; il risultato può essere pubblicato direttamente su un indirizzo xaml.cloud oppure distribuito su un server proprio.

Lato desktop, invece, il codice C# gira in un normale processo .NET 10 con accesso a funzioni come file I/O, socket, threading e interoperabilità nativa; l’interfaccia è ospitata nella WebView del sistema operativo. In pratica, lo stesso progetto può quindi diventare un’app Web oppure un’applicazione desktop multipiattaforma, tenendo però conto che alcune funzioni native non possono operare nel browser a causa delle restrizioni della sandbox.

XAML.io è gratuito? Costi e uso dei modelli AI

XAML.io può essere usato gratuitamente per creare, modificare, compilare ed eseguire applicazioni C# e XAML direttamente nel browser; editor, designer visuale, gestione dei pacchetti NuGet, compilatore e runtime funzionano anche senza account.

La registrazione gratuita aggiunge salvataggio cloud, condivisione, pubblicazione Web e accesso all’agente AI, con un credito incluso fino a 5 dollari al mese e un massimo di 3 dollari al giorno.

Il piano XAML.io Pro costa 20 dollari al mese e include 20 dollari mensili di utilizzo AI, oltre all’accesso ai modelli più avanzati; ogni richiesta mostra consumo di token e costo effettivo in dollari.

Al momento non risultano invece disponibili funzioni per collegare direttamente un proprio abbonamento ChatGPT, Claude o account equivalente, né una modalità BYOK (Bring Your Own Key) per inserire le proprie API key OpenAI o Anthropic: l’agente usa i modelli messi a disposizione e fatturati tramite XAML.io

Va inoltre distinta la sottoscrizione a servizi come ChatGPT Plus dall’accesso API: anche quando un prodotto permette di usare una propria API key, i crediti API sono normalmente separati dall’abbonamento al chatbot.

Perché XAML.io è interessante anche senza farsi convincere dall’AI

La parte più significativa di XAML.io non è la promessa di “scrivere un’app con una frase“: strumenti capaci di generare interfacce e codice da un prompt esistono già. Qui cambia soprattutto il punto di arrivo: C#, XAML, .NET 10, NuGet e una soluzione che può uscire dall’IDE online.

Per gli sviluppatori .NET significa poter usare l’AI come acceleratore senza dover accettare automaticamente React, TypeScript o un runtime scelto dal builder.

Per chi possiede applicazioni WPF, inoltre, la combinazione fra analisi deterministica, OpenSilver e intervento mirato dell’agente apre una strada interessante verso il Web senza partire necessariamente da una riscrittura completa.

Resta comunque indispensabile mantenere “i piedi per terra”: il prompt può produrre una prima versione sorprendentemente articolata, ma non sostituisce revisione, test, progettazione dell’architettura e controllo delle dipendenze. XAML.io appare più convincente se valutato come un IDE .NET nel browser in cui AI, compilatore, designer e codice sorgente lavorano sugli stessi file.