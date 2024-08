Xbox lancia un nuovo controller utilizzabile con una sola mano

Xbox ha presentato un nuovo controller unico nel suo genere, visto che sarà controllabile con una sola mano. La periferica, battezzata Xbox Adaptive Joystick, sarà personalizzabile attraverso stampa 3D e venduto al prezzo più che contenuto di 30 dollari. Il controller, disponibile all’acquisto nel 2025, rappresenta un’apprezzabile sforzo di Xbox verso l’accessibilità.

A livello di design, Xbox Adaptive Joystick ricorda il controller Meta Quest 3: stiamo infatti parlando di un piccolo cilindro bianco, impugnabile con una sola mano. Il dispositivo è dotato di quattro pulsanti sulla parte anteriore e altri sul retro. A seconda delle esigenze del giocatore, i bottoni possono essere rimappati e personalizzati per offrire la migliore esperienza di gioco possibile.

Non solo: il prodotto può anche essere collegato a un supporto che permette di collegare lo stesso a una sedia a rotelle o altre attrezzature particolari.

Non solo Xbox Adaptive Joystick: ecco come Xbox rende i propri videogiochi accessibili a chiunque

L’annuncio di Xbox Adaptive Joystick è stato accompagnato da un’altra piacevole notizia. Xbox sta infatti introducendo un nuovo sistema per ottenere topper adattabili per le levette analogiche attraverso la stampa in 3D.

I videogiocatori potranno dunque scaricare svariati file per la stampa 3D attraverso Xbox Design Lab per personalizzare controller wireless Xbox, Elite Series 2 (oltre al già citato Adaptive Joystick) . Una volta scaricati i file, questi possono essere utilizzati su una stampante 3D, sia essa di proprietà dell’utente o relativa a un servizio di terzi.

Va comunque ricordato come Xbox Adaptive Joystick non è l’unico controller focalizzato sull’accessibilità che sarà lanciato sul mercato nell’immediato futuro. Tra i prodotti più importanti possiamo citare 8BitDo Lite SE 2.4G (che sarà venduto per circa 60 dollari) o il più costoso ByoWave Proteus (con un prezzo intorno ai 300 dollari).