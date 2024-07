La proposta gaming per gli utenti in possesso di un iPhone è destinata a diventare sempre più ricca. Dopo l’annuncio dell’imminente ritorno di Fortnite (qui tutti i dettagli), è stato scoperto in queste ore che a breve sarà disponibile anche lo store di terze parti di Microsoft. È stata infatti aggiornata la pagina web riguardante l’Xbox Mobile Store dove si legge che, dopo i vari test con gli insider, l’accesso sarà a breve disponibile per tutti.

Xbox Mobile Store: annuncio tra poche ore?

Questa non è una grande sorpresa, sia chiaro. Già a maggio di quest’anno, Sarah Bond, presidente della divisione Xbox, annunciava che lo store sarebbe stato rilasciato di sicuro entro luglio 2024. Ad oggi, 30 luglio, ancora tutto tace, ma sembra che qualcosa si stia muovendo. Nel giro di poche ore l’ufficialità? Forse sì.

Al momento, in base a quanto comunicato dalla Bond, sappiamo che lo store sarà inizialmente lanciato come una piattaforma basata sul web. Questo rappresenterà una valida alternativa ad App Store e Google Play Store e potrà contare già al lancio su titoli di un certo peso, come Minecraft. In futuro il negozio virtuale dovrebbe accogliere anche titoli di terze parti, ma nulla è trapelato a tal proposito.

La sicurezza di un annuncio entro 23:59 del 31 luglio non c’è, ed è anche possibile che ci siano dei ritardi rispetto ai programmi iniziali. In ogni caso, considerando anche quanto indicato nella pagina web dello store, per l’ufficialità dovrebbe essere questione di poco tempo. Forse una o due settimane, ma non di più.

L’Xbox Mobile Store è particolarmente atteso dagli utenti, dal momento che Microsoft può contare su un catalogo di titoli non di poco conto (in esclusiva e non). E poi ci sono anche Xbox Cloud Gaming e Game Pass, e gli utenti si chiedono se in qualche modo questi servizi verranno integrati per rendere l’esperienza ancora più appetibile e completa.